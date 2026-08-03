El abogado de la joven acusada de matar a su novio en Chaco afirmó que "había un vínculo tóxico"

Marcos Molero, el letrado de Victoria Luz Cantero, aseguró que "ella dijo que fue parte de una discusión" y advirtió que "hay que analizar los posibles por qué y para qué de la conducta".

El abogado Marcos Molero , quien representa a Victoria Luz Cantero , la joven de 25 años que fue detenida en la provincia de Chaco por el crimen de su pareja , expuso que la imputada "dijo que fue parte de una discusión" y reconoció que mantenían un "vínculo tóxico".

En diálogo con TN, Molero marcó que la joven acusada recordó una discrepancia que mantuvo con su pareja, llamada Matías Julián Álvarez Guardia: "La versión que yo tengo es diferente. Con seguridad, ella dijo que fue parte de una discusión. Como consecuencia de la discusión decantaron los hechos". Además, confirmó que será indagada este martes por el fiscal mientras permanece en una comisaría de Resistencia.

En tal sentido, se refirió a los avances de la pesquisa. "Hay que analizar los posibles por qué y para qué de la conducta, eso lo va a ir marcando la investigación. Yo no puedo decir que fue un hecho cometido a sangre fría ni mucho menos. O si hubo un acto de defensa o de conmoción del ánimo", expresó.

En tanto, el letrado señaló que la pareja mantenía una relación nociva: "Había un vínculo tóxico. Ella transmitió algunos hechos a sus amigas. Hay desgrabaciones de WhatsApp y algunas comunicaciones en TikTok. También hay mensajes de una insistencia (de él) para mantener una relación que esta señorita había pretendido ponerle fin".

La joven de 25 años fue imputada por "homicidio agravado" , pese a haber declarado que también lo había encontrado herido en la vereda tras recibir un llamado de "un amigo" para asistir a la casa de su novio, según publicó el medio mencionado. La hermana de la víctima, Noelia Guardia , le pidió a la Justicia que secuestre el auto de Facundo en el que fue trasladado su hermano.

"Pedimos que la Fiscalía intervenga urgente y secuestre el auto de Facundo Cantero, porque él trasladó a mi hermano, y también el de los padres que fueron a buscarla a ella de la casa. ¿Por qué no dieron aviso a la Policía?", cuestionó la mujer en el velorio de su hermano, según publicó Diario Chaco.

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Victoria Luz Cantero, la joven de 25 años que fue detenida en Resistencia por el crimen de su pareja, Matías Julián Álvarez Guardia, reúne una serie de comportamientos violentos y antecedentes que la sitúan hoy bajo la lupa de la Justicia.

A pesar de no convivir, la pareja mantuvo un vínculo de dos años que la familia de la víctima definió como turbulento. La hermana del joven asesinado, Noelia Guardia, describió a la imputada como una persona "muy mala" y "muy tóxica", y remarcó que actuó "sin compasión".

Los allegados a Álvarez Guardia aseguraron que la sospechosa lo hostigaba cada vez que él intentaba terminar la relación. Asimismo, revelaron que el joven radicó al menos dos denuncias por violencia de género contra Cantero entre 2024 y 2025 tras sufrir irrupciones imprevistas en la vivienda de su madre.

En Facebook, la joven mostraba una marcada fascinación por las armas y el maltrato emocional. En una de las publicaciones capturadas por los allegados del joven se leía: "No entiendo las que llevan un Labubu en el bolso, yo llevaría una Glock", mientras que en otra afirmaba: "Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida".

El contenido vertido en su cuenta de TikTok reforzaba la misma retórica hostil hacia los hombres. En una de sus publicaciones más directas, la imputada lanzó una clara advertencia: "Yo nunca le voy a prohibir nada a mi hombre porque él es libre de escoger donde quiere que le encaje el cuchillo".