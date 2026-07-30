Quién era la joven argentina hallada muerta en Uruguay tras estar desaparecida Se había mudado a la ciudad de Maldonado para estudiar y su cuerpo fue encontrado en Punta del Este. La principal sospecha de las autoridades apunta a que se suicidó, aunque ordenaron una investigación. Por Agregar C5N en









La joven argentina hallada muerta en Uruguay.

Una joven argentina que se encontraba desaparecida en la ciudad uruguaya de Punta del Este fue hallada muerta después de que permaneciera desaparecida desde el lunes. La principal sospecha de las autoridades apunta a que se suicidó, aunque ordenaron una investigación para establecer el motivo de su fallecimiento.

La joven, identificada como Pepa Almendra Vergara di Benedetto, tenía 18 años y se había mudado a la ciudad de Maldonado para estudiar, mientras que previamente vivió en Córdoba. En diálogo con el medio Montevideo Portal, su tía la describió como una "gurisa buena y simple" y agregó: "Era de esa gente que vos nunca pensabas que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería. No sabemos qué pasó ni tenemos explicación".

En tal sentido, Vergara di Benedetto transcurrió sus primeros años en San Javier junto a su madre y su abuela. Luego se radicó en Uruguay, donde estableció su vida diaria entre los estudios y los momentos con amigos, con quienes solía reunirse en sus momentos libres.

La joven argentina hallada muerta en Uruguay. Cadena 3 La familia de la joven había denunciado su desaparición el lunes y luego fue hallada tras un amplio operativo. Los investigadores establecieron que fue vista por última vez en la parada 5 y un chofer de colectivos afirmó que la trasladó.

los familiares advirtieron un bulto en un arbusto de la zona y la Policía confirmó que se trataba de Vergara di Benedetto. Según consignó el medio mencionado, la autopsia estableció que no participaron otras personas en el hecho y que el deceso ocurrió poco tiempo antes de que sea encontrada.

En tanto, debido al análisis sobre el cuerpo, las autoridades a cargo de la causa indicaron que se habría tratado de un suicidio y que su desaparición fue voluntaria. Además, cancelaron una serie de declaraciones indagatorias pero aclararon que la investigación continuará para precisar el motivo del fallecimiento.