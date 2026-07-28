Una adolescente de 13 años mató a su abuela y asegura que se lo ordenó un juego online El crimen ocurrió en el barrio Cerrito, en Montevideo, donde la menor apuñaló a su abuela de 81 y aseguró que la orden le llegó a través de un juego online. La Justicia dispuso pericias psiquiátricas para evaluar su estado mental. Por Agregar C5N en









La adolescente había estado internada en un psiquiátrico, según trascendió en los medios.

En el montevideano barrio Cerrito, una adolescente de 13 años atacó a puñaladas a su abuela de 81. La menor dio versiones contradictorias, pero una de ellas sorprendió a los investigadores ya que aseguró que la orden de matar le llegó a través de un juego online.

La versión sobre la salud mental de la adolescente, si bien esta siendo analizada por los investigadores, fue difundida por el medio Telemundo de Canal 12 que aseguró que la menor tenía esquizofrenia y estaba internada en un centro de salud mental, del que se retiró sin el alta médica. Tras esta fuga, había quedado al cuidado de su abuela de 81 años.

El violento hecho ocurrió este domingo a las cuatro de la tarde en el complejo de viviendas donde ambas residían cuando un vecino escuchó los gritos de la mujer. El hombre corrió hasta una seccional para alertar a la Guardia Republicana, la fuerza especial uruguaya y cuando los agentes llegaron, se encontraron con la escena del crimen: la mujer ya no tenía signos vitales, su nieta la había apuñalado en varias zonas del cuerpo y había dejado la cuchilla utilizada para perpetrar el crimen limpia a su lado.

Pexels En una primera instancia, la chica le dijo a la policía que ella se estaba bañando cuando ocurrió el crimen pero luego terminó confesando que había sido ella quien apuñaló a su abuela tras recibir esa supuesta orden en un juego online. Luego de sus declaraciones, fue sometida a pericias psiquiátricas.

En el lugar del crimen trabajó la Policía Científica junto a efectivos del Departamento de Investigaciones y la División de Homicidios de Uruguay. La investigación busca determinar no solo cómo se produjo el homicidio, sino también las motivaciones detrás del hecho.