El G7 endureció su postura y exigió a Irán frenar los ataques en Medio Oriente Las principales potencias reclamaron el cese inmediato de las ofensivas y advirtieron por la seguridad regional, con especial foco en la navegación en el estrecho de Ormuz. Por + Seguir en







En un escenario internacional atravesado por crecientes tensiones, los países que integran el G7 emitieron un mensaje conjunto dirigido a Irán, en el que reclamaron la interrupción inmediata de los ataques que impactan sobre distintas naciones de Medio Oriente.

El pronunciamiento se dio en el marco de una declaración coordinada que buscó exhibir cohesión política frente a la situación regional. Desde el bloque remarcaron su respaldo a los países afectados y calificaron las acciones atribuidas a Teherán como injustificadas, en un tono que deja poco margen para la ambigüedad diplomática.

El viceprimer ministro y canciller de Italia, Antonio Tajani, fue uno de los encargados de difundir la posición del grupo. A través de sus canales oficiales, sostuvo que la respuesta del G7 se construyó “con unidad y determinación”, en respaldo a los países de la región que, según indicó, vienen siendo blanco de ataques.

En ese sentido, el funcionario insistió en la necesidad de descomprimir la situación cuanto antes y reclamó a las autoridades iraníes que detengan las ofensivas sin condiciones. Además, subrayó la preocupación por el impacto que el conflicto podría tener en rutas estratégicas, en particular en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global.

La declaración también dejó en claro que las potencias consideran legítimo el derecho de los Estados alcanzados por estos episodios a defender su soberanía y proteger a su población. Esa postura refuerza la idea de un bloque alineado frente a la crisis, con un mensaje que combina respaldo político y advertencias implícitas.