22 de marzo de 2026 Inicio
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Benjamín Netanyahu ratificó la ofensiva total contra Irán tras los intensos ataques en el sur de Israel

El primer ministro israelí confirmó que la guerra está lejos de culminar tras de la lluvia de proyectiles que dejó un centenar de heridos. En sintonía, Estados Unidos lanzó una fuerte advertencia militar para liberar el estrecho de Ormuz.

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Benjamín Netanyahu ratificó que continuará la ofensiva contra Irán.

Benjamín Netanyahu ratificó que continuará la ofensiva contra Irán.

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Benjamín Netanyahu confirmó la continuidad de la ofensiva contra Irán tras los ataques masivos en el sur de Israel este sábado. El líder israelí aseguró que la escalada bélica no cesará luego de que misiles balísticos impactaran en su territorio. Los ataques dejaron un saldo de más de 100 heridos.

El presidente de EEUU le dio 48 horas a Irán.
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El ultimátum de Trump a Irán: atacará sus centrales eléctricas si no abre el estrecho de Ormuz

La Agencia Noticias Argentinas compartió las declaraciones que el mandatario hizo mediante un comunicado. "Una noche sumamente compleja en la lucha por nuestro futuro", definió Netanyahu, quien subrayó la determinación de su gobierno para sostener el avance militar. Actualmente, existen múltiples frentes de combate activos entre las naciones asiáticas, con la participación de Estados Unidos.

El reporte del Soroka Medical Center de Beersheba detalló que 71 personas ingresaron al área de emergencias con diversas lesiones. Entre los damnificados se registran 10 pacientes en estado crítico y otros 13 con heridas de gravedad mediana.

Los bomberos israelíes, en cuanto a los daños estructurales, confirmaron que el misil principal impactó directamente en el corazón de Arad. El estallido destruyó tres estructuras residenciales y desató un incendio de proporciones en la cuarta planta de un edificio. Las autoridades locales evalúan las pérdidas totales en la zona atacada.

El ultimátum de Donald Trump para liberar el paso estratégico de Ormuz

Donald Trump amenazó este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si no abre totalmente el estrecho de Ormuz pronto. El presidente estadounidense exigió la libre circulación en un plazo de 48 horas. La advertencia surge en medio de la crisis energética que afecta al comercio global.

"Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!", escribió el magnate. El mensaje fue publicado a través de su red social.

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El presidente estadounidense advirtió a Irán.

El presidente estadounidense advirtió a Irán.

Desde el inicio del conflicto, los intentos de la Guardia Revolucionaria por evitar el paso de buques dispararon los precios internacionales. Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que ya debilitaron la capacidad iraní tras atacar un arsenal subterráneo. La instalación guardaba misiles de crucero empleados contra los cargueros de crudo.

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