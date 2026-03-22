Benjamín Netanyahu ratificó la ofensiva total contra Irán tras los intensos ataques en el sur de Israel El primer ministro israelí confirmó que la guerra está lejos de culminar tras de la lluvia de proyectiles que dejó un centenar de heridos. En sintonía, Estados Unidos lanzó una fuerte advertencia militar para liberar el estrecho de Ormuz. Por + Seguir en







Benjamín Netanyahu ratificó que continuará la ofensiva contra Irán. Redes sociales

Benjamín Netanyahu confirmó la continuidad de la ofensiva contra Irán tras los ataques masivos en el sur de Israel este sábado. El líder israelí aseguró que la escalada bélica no cesará luego de que misiles balísticos impactaran en su territorio. Los ataques dejaron un saldo de más de 100 heridos.

La Agencia Noticias Argentinas compartió las declaraciones que el mandatario hizo mediante un comunicado. "Una noche sumamente compleja en la lucha por nuestro futuro", definió Netanyahu, quien subrayó la determinación de su gobierno para sostener el avance militar. Actualmente, existen múltiples frentes de combate activos entre las naciones asiáticas, con la participación de Estados Unidos.

El reporte del Soroka Medical Center de Beersheba detalló que 71 personas ingresaron al área de emergencias con diversas lesiones. Entre los damnificados se registran 10 pacientes en estado crítico y otros 13 con heridas de gravedad mediana.

Los bomberos israelíes, en cuanto a los daños estructurales, confirmaron que el misil principal impactó directamente en el corazón de Arad. El estallido destruyó tres estructuras residenciales y desató un incendio de proporciones en la cuarta planta de un edificio. Las autoridades locales evalúan las pérdidas totales en la zona atacada.

El ultimátum de Donald Trump para liberar el paso estratégico de Ormuz Donald Trump amenazó este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si no abre totalmente el estrecho de Ormuz pronto. El presidente estadounidense exigió la libre circulación en un plazo de 48 horas. La advertencia surge en medio de la crisis energética que afecta al comercio global.