6 de mayo de 2026 Inicio
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Un estudiante denunciado por acoso se atrincheró en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA: lo sacaron a la fuerza

El joven tenía una prohibición de ingreso por 60 días a la sede del barrio de Constitución por episodios previos de violencia física y verbal contra otras estudiantes.

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El alumno fue trasladado al Hospital Ramos Mejía para una evaluación psiquiátrica.

El alumno fue trasladado al Hospital Ramos Mejía para una evaluación psiquiátrica.

Un estudiante de 26 años fue detenido este martes en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio de Constitución, luego de atrincherarse en el edificio a pesar de que tenía una prohibición de ingreso por denuncias de acoso. El incidente ocurrió al mediodía en la sede de la calle Santiago del Estero al 1000, donde el joven provocó disturbios tras rechazar los pedidos para abandonar el establecimiento.

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Efectivos de la Comisaría Vecinal 1C acudieron al lugar ante el reporte de los hechos. En el sitio, la subsecretaria de Género de la universidad informó a la Policía sobre la vigencia de una resolución administrativa que impide el acceso del implicado, debido a episodios previos de violencia física y verbal contra otras estudiantes.

Ante la resistencia del hombre a retirarse por su cuenta, un grupo de alumnas de la institución lo expulsó por la fuerza del edificio. La Unidad de Flagrancia Este, bajo la tutela de la doctora Bulian, ordenó su arresto inmediato y dispuso actuaciones por amenazas, además de su traslado al Hospital Ramos Mejía.

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Previamente, la Facultad había notificado formalmente al alumno el inicio de un sumario administrativo que incluía, como medida preventiva, la restricción de entrada por un plazo de 60 días. Sin embargo, el estudiante ignoró la normativa, regresó a la sede y protagonizó una nueva escena de violencia ante el personal institucional.

A través de un comunicado oficial, las autoridades confirmaron que "en el transcurso de la jornada de ayer, se produjo un episodio de violencia física y verbal". El documento precisó que la denuncia policial se radicó ante la "negativa reiterada a retirarse del edificio, pese a los pedidos formales realizados por el personal institucional".

La casa de estudios ratificó la aplicación de medidas disciplinarias y legales para proteger a su comunidad. En el cierre del comunicado manifestaron: "Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de espacios libres de violencia de género y con la protección de quienes forman parte de nuestra comunidad educativa".

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