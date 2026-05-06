6 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Video: el tierno gesto de Franco Colapinto con un nene en Miami que emocionó a todos

El piloto argentino de Fórmula 1 volvió a ganarse el cariño de los fanáticos y tuvo una reacción que emocionó a todos: frenó en plena calle de Miami por un niño y el video se volvió viral.

Por
El pilarense de 22 años no para de recibir el cariño de la gente.

El pilarense de 22 años no para de recibir el cariño de la gente.

Franco Colapinto vive uno de sus mejores momentos personales y profesionales en la Fórmula 1. El piloto argentino se ganó a todo el público argentino con su humildad y talento, y los gestos de amor de sus fanáticos no paran. Así, se viralizó rápidamente el tierno gesto que tuvo con un niño en Miami que emocionó a todos.

El amoroso comentario de Franco Colapinto a su novia que enloqueció las redes. 
Te puede interesar:

El comentario viral de Colapinto en el posteo de Maia Reficco después de su gran carrera en Miami

El pilarense, de 22 años, se convirtió en tendencia en redes sociales tras protagonizar un emotivo gesto con un "mini fan" que lo esperaba en medio de una avenida. El episodio, que se viralizó rápidamente, ocurrió en el marco de la reciente actividad en el Gran Premio de Miami. Un niño, sosteniendo una bandera, aguardaba el paso del corredor en una avenida de la ciudad. Al notar su presencia, Colapinto no dudó en detener la camioneta que lo transportaba.

Franco Colapinto
El piloto de Alpine firmó la gorra del niño fanático.

El piloto de Alpine firmó la gorra del niño fanático.

Lejos de un saludo protocolar desde la ventana, Franco se bajó del vehículo para dedicarle un momento especial al pequeño. El joven piloto no solo se tomó una fotografía con él, sino que también le regaló una gorra y le firmó la bandera que el niño llevaba como tesoro.

Mirá el tierno gesto de Colapinto con un niño en Miami

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Messi habló sobre Colapinto.

Messi reveló el consejo que le dio a Colapinto en medio del furor que genera por la F1

Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami.

La Fórmula 1 elogió a Colapinto por su actuación en Miami: "Fue su mejor fin de semana"

La última foito que compartió Maia Reficco junto a Franco Colapinto

La famosa cantante que detesta a Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto: le habría sacado a un hombre

La pareja del piloto argentino relató lo que más la impactó de su primera carrera en la Máxima. 

"Me estresé": Maia Reficco acompañó a Colapinto y se sorprendió con el mundo de la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a las pistas el 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá.

"Fue un finde lindo": Colapinto brilló en Miami y pidió que Messi esté en todas las carreras

Colapinto se prepara para el GP de Canadá. 

Fórmula 1: tras su gran actuación en Miami, cuándo será la próxima carrera de Franco Colapinto

Rating Cero

María Becerra agradeció a la virgen de Luján.

Promesa cumplida: María Becerra visitó la Basílica de Luján y agradeció un milagro

Karina Mazzocco se despidió de su programa.

Karina Mazzocco anunció el fin de su programa: "Movilizada y triste"

Maxi López deberá enfrentar una contrademanda se su exinquilina. 

Maxi López demandó a una inquilina y recibió una contradenuncia: ¿podría ir preso?

Messi y Carlos Villagrán, juntos en Miami.

Video: el desopilante encuentro entre Messi y Kiko en Miami

La mediática quedó en medio de la polémica por su enigmático posteo en Instagram.

Un enigmático mensaje de Wanda Nara encendió las redes: "El que ríe último..."

Gimena Accardi se encuentra feliz por el éxito de TILF, la serie vertical en la que dirige y actúa. 
play

Gimena Accardi se sinceró sobre su presente amoroso: "Para mí, blanquear..."

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 6 de mayo de 2026.

Quini 6: 33 ganadores se llevaron más de $9 millones cada uno en el sorteo Siempre Sale

Hace 8 minutos
La muerte de Nora Dalmasso, sucedido hace casi 20 años, aun no fue esclarecido.

Caso Nora Dalmasso: destituyeron a los tres fiscales acusados de mal desempeño

Hace 26 minutos
Malena tenía 25 años y una nena de 5 al momento de su asesinato.

Femicidio de Malena Soto: prisión perpetua al exfutbolista que degolló a la joven en un hotel alojamiento

Hace 38 minutos
El alumno fue trasladado al Hospital Ramos Mejía para una evaluación psiquiátrica.

Un estudiante denunciado por acoso se atrincheró en la Facultad de Sociales de la UBA

Hace 47 minutos
Tornado, fuertes vientos y enorme granizo en provincia de Buenos Aires durante el paso de la ciclogénesis. 

Un tornado, fuertes ráfagas, granizo y descenso de temperatura: así avanza la ciclogénesis

Hace 59 minutos