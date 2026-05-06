Video: el tierno gesto de Franco Colapinto con un nene en Miami que emocionó a todos El piloto argentino de Fórmula 1 volvió a ganarse el cariño de los fanáticos y tuvo una reacción que emocionó a todos: frenó en plena calle de Miami por un niño y el video se volvió viral. Por + Seguir en







El pilarense de 22 años no para de recibir el cariño de la gente.

Franco Colapinto vive uno de sus mejores momentos personales y profesionales en la Fórmula 1. El piloto argentino se ganó a todo el público argentino con su humildad y talento, y los gestos de amor de sus fanáticos no paran. Así, se viralizó rápidamente el tierno gesto que tuvo con un niño en Miami que emocionó a todos.

El pilarense, de 22 años, se convirtió en tendencia en redes sociales tras protagonizar un emotivo gesto con un "mini fan" que lo esperaba en medio de una avenida. El episodio, que se viralizó rápidamente, ocurrió en el marco de la reciente actividad en el Gran Premio de Miami. Un niño, sosteniendo una bandera, aguardaba el paso del corredor en una avenida de la ciudad. Al notar su presencia, Colapinto no dudó en detener la camioneta que lo transportaba.

Franco Colapinto El piloto de Alpine firmó la gorra del niño fanático.

Lejos de un saludo protocolar desde la ventana, Franco se bajó del vehículo para dedicarle un momento especial al pequeño. El joven piloto no solo se tomó una fotografía con él, sino que también le regaló una gorra y le firmó la bandera que el niño llevaba como tesoro.

El vínculo entre el bonaerense y el público argentino está en su punto cúlmine desde aquel recordado Road Show en Buenos Aires, y tras la gran actuación en el Gran Premio de Miami, con un séptimo puesto y la suma de seis puntos.