IR A
IR A

¿Zendaya y Tom Holland serán padres? El detalle en unas fotos que ilusiona a los fanáticos

Unas imágenes en un parque bastaron para especular con la llegada del primer hijo de los actores de Spider-Man. Los rumores llegan en medio de una agenda cargada de estrenos y la versión de una boda planificada para el 2026.

Los rumores de embarazo y las fotos virales rodearon a la pareja de famosos.

Los rumores de embarazo y las fotos virales rodearon a la pareja de famosos.

Redes sociales

Los nombres de los actores de Hollywood Zendaya y Tom Holland se volvieron tendencia global por la difusión de unas fotos sacadas casualmente cuando la pareja paseaba en un parque. De ahí surgieron los rumores de embarazo de los protagonistas de Spider-Man y la ilusión de los fanáticos y seguidores.

La conductora rompió el silencio sobre la separación de una pareja que involucra a un familiar.
Te puede interesar:

Bombazo: Moria Casán anunció una separación antes de Nochebuena

En las imágenes se ve a la actriz con un look invernal y con ropas holgadas, y enseguida se dispararon las búsquedas de fotos de la artista con comentarios asegurando que su silueta se ve "diferente".

El estallido en las redes sociales no tuvo respuesta todavía de los artistas, que siguen con la reserva que los caracteriza desde su aparición juntos en Spider-Man: Homecoming, en 2016. Durante años negaron cualquier vínculo romántico, insistiendo en que solo eran amigos.

Embed

Desde cuándo son pareja Zendaya y Tom Holland

Los actores Zendaya y Tom Holland confirmaron su relación en 2021 y sellaron su compromiso a finales de 2024, y los rumores de este bebé llegan en un momento bisagra: con una agenda cargada de estrenos y la versión de una boda planificada para el 2026. Mientras tanto, los fans aguardan una confirmación oficial que termine de confirmar lo que sería una de las noticias del año en Hollywood.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

PH @jc.fotografiaa

Wos cerró el año con un show arrollador en La Plata

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

últimas noticias

play
Maeng Se-na es una talentosa abogada, llena de determinación y con una habilidad incomparable. 

Cuál es la trama de Mi ídolo, el nuevo dorama de Netflix que ya está entre lo más visto

Hace 16 minutos
play
El rodaje de la tercera temporada de “El niñero”, que cuenta nuevamente con la producción de La Granja TV Narrative, comenzó el 25 de abril de 2025 en una hacienda ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado.

Lo nuevo en Netflix: El niñero llega con su tercera temporada y ya es de lo más visto en la plataforma

Hace 18 minutos
Los sitios imperdibles en la lista de lugares de Turismo en Capital Federal

Tuvo una construcción accidentada, tiene a un prócer argentino y es parada obligatoria cuando vas a Buenos Aires: qué edificio es

Hace 20 minutos
Nuevo incremento para la Verificación Técnica Vehicular.

La VTV aumenta un 20%: qué monto alcanza en enero 2026

Hace 21 minutos
Esta localidad cordobesa está junto a uno de los lagos más importantes de la provincia.

Turismo en Córdoba: la comuna que está pegada a un impactante lago

Hace 23 minutos