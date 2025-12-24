¿Zendaya y Tom Holland serán padres? El detalle en unas fotos que ilusiona a los fanáticos Unas imágenes en un parque bastaron para especular con la llegada del primer hijo de los actores de Spider-Man. Los rumores llegan en medio de una agenda cargada de estrenos y la versión de una boda planificada para el 2026. + Seguir en







Los rumores de embarazo y las fotos virales rodearon a la pareja de famosos. Redes sociales

Los nombres de los actores de Hollywood Zendaya y Tom Holland se volvieron tendencia global por la difusión de unas fotos sacadas casualmente cuando la pareja paseaba en un parque. De ahí surgieron los rumores de embarazo de los protagonistas de Spider-Man y la ilusión de los fanáticos y seguidores.

En las imágenes se ve a la actriz con un look invernal y con ropas holgadas, y enseguida se dispararon las búsquedas de fotos de la artista con comentarios asegurando que su silueta se ve "diferente".

El estallido en las redes sociales no tuvo respuesta todavía de los artistas, que siguen con la reserva que los caracteriza desde su aparición juntos en Spider-Man: Homecoming, en 2016. Durante años negaron cualquier vínculo romántico, insistiendo en que solo eran amigos.

Embed Tom Holland and Zendaya seen walking their dogs Noon and Daphne recently pic.twitter.com/64ISHSqWV5 — best of tom holland (@thollandrchive) December 23, 2025 Desde cuándo son pareja Zendaya y Tom Holland Los actores Zendaya y Tom Holland confirmaron su relación en 2021 y sellaron su compromiso a finales de 2024, y los rumores de este bebé llegan en un momento bisagra: con una agenda cargada de estrenos y la versión de una boda planificada para el 2026. Mientras tanto, los fans aguardan una confirmación oficial que termine de confirmar lo que sería una de las noticias del año en Hollywood.