Javier Milei celebró el triunfo de Tito Asfura en Honduras: "Es una derrota contundente del narcosocialismo"

El Presidente saludó al candidato conservador, respaldado por Donald Trump, y aseguró que "la libertad vuelve a imponerse" en la nación centroamericana. "El pueblo hondureño eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia", sostuvo.

A los pocos minutos de que el Consejo Nacional Electoral de Honduras proclamara a Nasry "Tito" Asfura como ganador de las elecciones ejecutivas, el presidente Javier Milei festejó esta victoria que significaría la obtención de un nuevo aliado en Latinoamérica. "Es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras", dijo el mandatario nacional mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

"El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia. Desde la Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región", dijo Milei en su celebración de lo que, hasta el momento, resultaría la investidura presidencial de Asfura.

Se espera que en los próximos días el resto de los candidatos hondureños presenten impugnaciones a la proclamación del CNE. El candidato que habría obtenido el segundo puesto, Salvador Nasralla, rechazó el resultado y acusó a Asfura de haber cometido fraude y de robarse las elecciones presidenciales.

Por otra parte, la celebración de Milei no se limitó solamente al ámbito de las redes sociales. La Cancillería nacional emitió un comunicado conjunto con los gobiernos de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana en el que reconocieron la victoria electoral de Asfura.

"Con su gobierno, a ser inaugurado el próximo 27 de enero, esperamos trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos , en particular el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región", sostuvo el comunicado realizado por la cartera que dirige Pablo Quirno, quien también se expresó en redes sociales.

UNA SEÑAL CLARA PARA LA REGIÓN: TITO ASFURA, PRESIDENTE ELECTO DE HONDURAS



Su victoria marca el fin de un ciclo de autoritarismo y decadencia y confirma la decisión del pueblo hondureño de abrazar las ideas de la libertad.



— Pablo Quirno (@pabloquirno) December 24, 2025

"Una señal clara para la región: Tito Asfura, presidente electo de Honduras. Su victoria marca el fin de un ciclo de autoritarismo y decadencia y confirma la decisión del pueblo hondureño de abrazar las ideas de la libertad. Hoy, América Latina suma un nuevo aliado en la defensa del orden republicano y la democracia", aseguró el canciller argentino mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

Ante el rechazo de Nasralla por la proclamación de Asfura, el comunicado conjunto también respaldó al CNE hondureño. "Tomamos nota del desempeño del Consejo Nacional Electoral (CNE) en medio de las presiones surgidas durante el último mes, resaltando la responsabilidad de su personal en todo el territorio nacional y el liderazgo demostrado por las consejerías en el cumplimiento de su mandato", sostuvieron.

"Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo hondureño y manifestamos nuestro deseo de que la transición se desarrolle de manera pacífica y ordenada, contribuyendo al afianzamiento de la convivencia nacional", concluyó el comunicado conjunto de la Cancillería argentina y otros países de la región ante la proclamación del CNE por la victoria en las elecciones presidenciales de Asfura, el candidato que contó con el apoyo de Estados Unidos durante la campaña.