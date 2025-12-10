Video: así fue el operativo militar de Estados Unidos para incautar el buque petrolero venezolano

Luego de que el presidente Donald Trump confirmara la incautación de un petrolero venezolano acusado de transportar petróleo sancionado a Irán, el gobierno de Estados Unidos compartió las imágenes del operativo militar.
La Casa Blanca mostró cómo fue el procedimiento con el que tomó control de un carguero acusado de transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán.
La fiscal general, Pam Bondi, publicó este miércoles un video que muestra el momento en que un helicóptero militar se posiciona sobre la embarcación y un grupo de agentes desciende por cuerdas hasta la cubierta. Con armas en mano, los uniformados avanzan por distintos sectores del barco y aseguran cada punto clave de la nave.
Bondi afirmó que el carguero era "utilizado para transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán" y detalló que la operación involucró a un equipo conjunto del FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Guardia Costera y el Departamento de Guerra.
Según la fiscal, el buque llevaba años bajo sanciones por su participación en una red que movía petróleo hacia mercados clandestinos para financiar a organizaciones terroristas extranjeras.
La funcionaria aseguró que la incautación "se llevó a cabo de forma segura" y que la investigación continúa junto al Departamento de Seguridad Nacional para frenar el traslado de petróleo sancionado.
Consultado sobre la magnitud del carguero, Trump lo describió como "un petrolero muy grande" y evitó precisar las razones operativas detrás de la maniobra. Sobre el destino del crudo incautado, respondió: "Bueno, nos lo quedamos, supongo".
Hasta este miércoles, Washington no había informado qué ocurrirá con la embarcación ni con su cargamento. El estado de la tripulación tampoco fue detallado.