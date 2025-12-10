Video: así fue el operativo militar de Estados Unidos para incautar el buque petrolero venezolano La Casa Blanca mostró cómo fue el procedimiento con el que tomó control de un carguero acusado de transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán. Por + Seguir en







Estados Unidos incautó un buque petrolero venezolano.

Luego de que el presidente Donald Trump confirmara la incautación de un petrolero venezolano acusado de transportar petróleo sancionado a Irán, el gobierno de Estados Unidos compartió las imágenes del operativo militar.

La fiscal general, Pam Bondi, publicó este miércoles un video que muestra el momento en que un helicóptero militar se posiciona sobre la embarcación y un grupo de agentes desciende por cuerdas hasta la cubierta. Con armas en mano, los uniformados avanzan por distintos sectores del barco y aseguran cada punto clave de la nave.

Bondi afirmó que el carguero era "utilizado para transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán" y detalló que la operación involucró a un equipo conjunto del FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Guardia Costera y el Departamento de Guerra.

Según la fiscal, el buque llevaba años bajo sanciones por su participación en una red que movía petróleo hacia mercados clandestinos para financiar a organizaciones terroristas extranjeras.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025 La funcionaria aseguró que la incautación "se llevó a cabo de forma segura" y que la investigación continúa junto al Departamento de Seguridad Nacional para frenar el traslado de petróleo sancionado.