Bombazo: Moria Casán anunció una separación antes de Nochebuena

En medio de los preparativos para la Navidad, la conductora sorprendió a su audiencia al confirmar la ruptura que involucra a un familiar.

Redes sociales

En una emisión especial de su programa, Moria Casán rompió el silencio y reveló la separación menos pensada. El anuncio fue en vivo y causó la sorpresa entre los seguidores de la conductora en la previa de Nochebuena.

"La One" repasó su agenda para estas Fiestas durante la emisión especial de La mañana con Moria, en El Trece, y aseguró: "Esta noche me reúno con Sofía Gala, Elena, Dante y Pato Galmarini". Para el día de Navidad, la conductora planeó un encuentro más relajado con su círculo íntimo de amigos.

Después, la panelista María Fernanda Callejón contó que es la primera Nochebuena que pasará sin su hija, Giovanna, fruto de la relación con el odontólogo y músico Ricardo Diotto, y por eso Sofía Gala la invitó a lo de Moria.

En ese momento, Casán reveló que se separó la parejita formada por Giovanna y su nieto Dante, el hijo de Sofía Gala, y continuó detallando el porqué de la ruptura. “Dante llegó el otro día y me dijo: ‘Te tengo que anunciar que cortamos’”, aseguró Moria.

“¿Quién dejó a quién?“, le preguntó la conductora, y el menor le respondió que él, porque ella le había anunciado que lo iba a dejar. También subrayó que la nena invitó a una función de teatro a un exnovio y eso influenció en la decisión de su nieto.

Fernanda Callejón sobre la separación: "Siguen siendo amigos"

Por su parte, Fernanda Callejón remarcó que, como Giovanna tiene 10 años y Dante 11, están experimentando en las relaciones como cualquier preadolescente. Agregó que ella ama al hijo de Sofía y que los chicos quieren seguir siendo amigos.

“Ella tiene la libido puesta en su carrera de actriz. Lo entiendo perfecto. De cualquier manera, Dante está muy preparado para un nuevo amor”, subrayó Moria en su versión de abuela todoterreno.

