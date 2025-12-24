Cayeron las ventas de juguetes en Navidad: el impacto se sintió más en los negocios tradicionales

Así lo señala el último informe del año elaborado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Las ventas online se mantuvieron en niveles estables respecto a 2024.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) informó que las ventas de juguetes durante las Fiestas de Navidad registraron una caída del 6,9% en unidades en comparación con el mismo período del año pasado.

Las ventas online, que representan cerca del 25% del total del mercado, se mantuvieron estables en diciembre y sin crecimiento interanual.

En paralelo, las ventas presenciales en el comercio tradicional físico registraron una caída cercana al 10%, lo que explica que, aun con la estabilidad del canal digital, el resultado global del sector haya arrojado una baja del 6,9% en unidades.

El Presidente de la CAIJ, Dr. Matías Furió, señaló que “si bien el resultado final fue negativo, el desempeño de diciembre fue mejor al esperado, especialmente en relación con noviembre, mes que había mostrado una caída fuerte e inesperada".

"En particular, se observó una mejora en el ritmo de ventas durante los días previos a Nochebuena, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los fuertes retrocesos de los meses posteriores ”, agregó.

La entidad señaló que el comportamiento del mercado estuvo fuertemente influenciado por promociones, descuentos y opciones de financiamiento, los cuales permitieron sostener el nivel de actividad, especialmente a través de las compras de último momento.

Con respecto a las forma de pago utilizadas, las tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos concentraron aproximadamente el 95% de las transacciones, con un uso de efectivo prácticamente nulo.

Cuánto fue el gasto promedio para los regalos

En cuanto al ticket promedio, en las jugueterías de barrio se ubicó en torno a los $19.000 por juguete, en supermercados alrededor de los $10.000, mientras que en las cadenas de jugueterías ascendió a aproximadamente $45.000, reflejando un mercado orientado mayoritariamente a productos de precio bajo y medio.

Durante la campaña navideña, el mayor volumen de ventas se concentró en categorías que combinan valor lúdico, durabilidad, precio accesible y uso compartido.

Los rubros más dinámicos fueron los siguientes: