Cronograma de servicios para el 24 y 25 de diciembre: cómo funcionan los bancos, comercios y el transporte en Navidad Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brindaron detalles sobre los feriados por Nochebuena y Navidad.







Cómo será el cronograma de servicios públicos para el 24 y 25 de diciembre: bancos, comercios y transporte Camila Alonso Suarez

De cara a los feriados por Nochebuena y Navidad, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio a conocer el cronograma especial de funcionamiento de los servicios públicos para el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.

Como ocurre cada año, habrá modificaciones en áreas clave como salud, administración pública, recolección de residuos y estacionamiento, por lo que se recomienda a los vecinos y vecinas tomar nota para organizar sus actividades con anticipación.

En el ámbito sanitario, las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán operativas las 24 horas, mientras que los consultorios externos, vacunatorios, CeSACs y CEMAR estarán cerrados.

También permanecerán sin actividad las escuelas, las sedes comunales, la AGIP, la Dirección General de Rentas y el Registro Civil, que solo mantendrá activa la guardia de defunciones. A su vez, el esquema de recolección de residuos y estacionamiento tendrá particularidades según el día, al igual que el funcionamiento de los cementerios, con horarios especiales tanto el 24 como el 25 de diciembre.

Cómo funcionarán los bancos en Navidad El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que no habrá actividad bancaria durante el 24 y el 25 de diciembre, ya que la entidad decidió dar asueto a los trabajadores. Sin embargo, sí se podrá operar a través de home banking:

Billeteras virtuales Banco Central de la República Argentina Redes sociales Cronograma de servicios públicos el 24 y 25 de diciembre Hospitales : las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán activas las 24 horas. Los consultorios externos y los vacunatorios estarán cerrados, al igual que los CeSACs y los CEMAR.

: las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán activas las 24 horas. Los consultorios externos y los vacunatorios estarán cerrados, al igual que los CeSACs y los CEMAR. Escuelas : cerradas.

: cerradas. Cementerios : el 24 de diciembre, las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán de 9 a 12 a destino, recepcionándose el último trámite a las 11 e iniciando la última inhumación a las 11.30. Y el 25, las inhumaciones se realizarán de 9 a 12 a depósito (Cementerio de Chacarita).

: el 24 de diciembre, las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán de 9 a 12 a destino, recepcionándose el último trámite a las 11 e iniciando la última inhumación a las 11.30. Y el 25, las inhumaciones se realizarán de 9 a 12 a depósito (Cementerio de Chacarita). Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas : cerradas.

: cerradas. Sedes Comunales : cerradas.

: cerradas. Registro Civil : errado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8 a 12.

: errado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8 a 12. Recolección de residuos : el 24 de diciembre no habrá recolección, mientras que el 25 el servicio funcionará de manera habitual.

: el 24 de diciembre no habrá recolección, mientras que el 25 el servicio funcionará de manera habitual. Estacionamiento : estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas. Más información: http://estacionamiento.gob.ar/

: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas. Más información: http://estacionamiento.gob.ar/ Subtes y premetro : el 24, el servicio funcionará de 6 a 22; mientras que el 25, de 8 a 22. El detalle de cada línea puede ser consultado en https://emova.com.ar/index.php/horarios-del-servicio/.

: el 24, el servicio funcionará de 6 a 22; mientras que el 25, de 8 a 22. El detalle de cada línea puede ser consultado en https://emova.com.ar/index.php/horarios-del-servicio/. Ecobici : el 24 funcionará con los siguientes pases: básico, intensivos (viaje único, diario y mensual) y turísticos (viaje único y diario). Mientras que el 25 lo hará con los pases intensivos (mensual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único y diario)..

: el 24 funcionará con los siguientes pases: básico, intensivos (viaje único, diario y mensual) y turísticos (viaje único y diario). Mientras que el 25 lo hará con los pases intensivos (mensual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único y diario).. Peajes : funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 sentido Centro.

: funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 sentido Centro. Registro de licencias para conducir, sede Roca : cerrado.

: cerrado. Pista de aprendizaje : cerrada.

: cerrada. Verificación Técnica Vehicular : las siete plantas permanecerán cerradas.

: las siete plantas permanecerán cerradas. Dirección General de Infracciones : cerrada.

: cerrada. Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas.

Museos: cerrados. Para más información: http://www.buenosaires.gob.ar/museos.

cerrados. Para más información: http://www.buenosaires.gob.ar/museos. Torre Monumental : cerrada.

: cerrada. Planetario : cerrado.

: cerrado. Bibliotecas públicas : cerradas.

: cerradas. Teatros dependientes del GCBA : Complejo Teatral de Buenos Aires: cerrado.

: Complejo Teatral de Buenos Aires: cerrado. Casa de la Cultura: cerrada.

Centro Cultural San Martín: cerrado.

Centro Cultural 25 de Mayo: cerrado.

Centro Cultural Recoleta: cerrado.

Usina del Arte: cerrada.

Teatro Colón: cerrado.

Circuito de Espacios Culturales: cerrado. Parques: Jardín Botánico Carlos Thays: cerrado.

Ecoparque: cerrado.

Reserva Ecológica Costanera Sur: cerrada.

Reserva Ecológica Costanera Norte: cerrada.

Reserva Ecológica Lago Lugano: cerrada.