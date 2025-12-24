24 de diciembre de 2025 Inicio
El presidente ucraniano difundió los ejes principales de la propuesta impulsada por Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia.

El presidente de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reveló los 20 puntos del plan de paz impulsado por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia.

El plan fue acordado entre negociadores de Kiev y Washington y luego enviado a Moscú para recibir comentarios.

El proyecto combina medidas económicas, políticas y humanitarias destinadas a sentar las bases de la posguerra en Ucrania. En materia económica, plantea un plan de reconstrucción de gran escala apoyado en fondos internacionales, que movilizarían hasta u$s200.000 millones entre capital e inversiones no reembolsables.

Los recursos estarían destinados a modernizar sectores estratégicos como la infraestructura crítica, la energía, el transporte, la explotación de minerales clave, la tecnología avanzada, los centros de datos y la inteligencia artificial. En paralelo, el documento prevé una integración progresiva de Ucrania al mercado europeo, con un calendario concreto para su futura adhesión a la Unión Europea.

En el terreno de la seguridad, la central nuclear de Zaporiyia emerge como uno de los principales focos de tensión. Aunque el plan contempla una gestión compartida entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, el gobierno de Kiev dejó claro que no acepta ningún tipo de control ruso directo sobre la instalación. Como alternativa, Ucrania propuso desmilitarizar la ciudad de Energodar, donde se encuentra la planta, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a un eventual incidente nuclear.

El componente humanitario ocupa un lugar central en el acuerdo. Se establece un canje integral de prisioneros de guerra y civiles, la devolución de niños ucranianos trasladados a territorio ruso y la creación de un comité específico para atender las consecuencias sociales y humanitarias del conflicto.

Finalmente, el texto fija compromisos políticos e institucionales: Ucrania deberá convocar elecciones presidenciales en el menor plazo posible tras la firma del acuerdo, mientras que el cumplimiento de los compromisos será monitoreado por un Consejo de Paz integrado por Estados Unidos, países europeos, la OTAN, Rusia y Ucrania.

El plan prevé además la implementación de un mecanismo de monitoreo del alto el fuego y el despliegue de fuerzas internacionales a lo largo de la línea de contacto, aunque para este punto sería necesaria la aprobación del Parlamento ucraniano o la realización de un referendo.

El acuerdo también contempla garantías para Ucrania de parte de Estados Unidos, la OTAN y países europeos, que se activarían automáticamente ante una nueva agresión rusa.

El plan fija además un límite de 800.000 efectivos para las Fuerzas Armadas de Ucrania en tiempos de paz.

