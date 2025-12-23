Un jugador de Racing le dijo que no a River para jugar con Messi en Inter Miami

Al lateral, que quedó libre, recibió una oferta por tres años por parte del Millonario, pero decidió continuar su carrera en la MLS. Firmará un vínculo hasta diciembre del 2029.

En medio del mercado de pases que se está moviendo en el fútbol argentino, River recibió su primera negativa : el lateral derecho Facundo Mura, que quedó libre de Racing, y se convertirá en nuevo refuerzo del Inter Miami de Estados Unidos, por lo que será compañero de Lionel Messi .

A Maravilla Martínez le pidieron que vaya a jugar a Boca y su respuesta se volvió viral: "122..."

El lateral izquierdo, que llegó a Avellaneda en el 2022, pero la propuesta que le realizó la actual dirigencia encabezada por Diego Alberto Milito no terminó de convencerlo. Tras ello, el Millonario quiso sumarlo al plantel, y si bien el futbolista le pidió un tiempo para pensarlo, finalmente se decidió por continuar su carrera en la MLS.

El periodista deportivo, César Luis Merlo, informó que el defensor firmará contrato por cuatro años, es decir hasta junio de 2029.

En 2021, cuando Alex Vigo llegó a River, Mura ya había sido buscado por el entrenador Marcelo Gallardo, pero finalmente el futbolista terminó a préstamo en Colón de Santa Fe, donde se consagró campeón de la Copa de la Liga de ese año.

Mura, de 26 años, llegó a Racing en el 2022 y durante su paso por la Academia disputó un total de 144 partidos, en los que anotó 12 goles y repartió 15 asistencias. Además, fue clave para la obtención de cuatro títulos : el Trofeo de Campeones 2022, la Supercopa Internacional 2023, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

River sumó dos refuerzos de cara al 2026

Antes de que finalice el año, River confirmó la llegada de dos refuerzos de cara a la temporada 2026. Según anunció, acordó el arribo de Fausto Vega y Aníbal Moreno.

El ahora exfutbolista de Atlético Mineiro de Brasil, concretó su vínculo con la institución y ya se encuentra a disposición de Marcelo Gallardo. La operación entre los clubes se realizó bajo la modalidad de un préstamo con cargo de 500 mil dólares. El documento incluye además una opción de compra valuada en u$s4,5 millones.

El exjugador de Argentinos Juniors priorizó la propuesta del conjunto millonario por sobre un ofrecimiento similar de Tigres de Monterrey, debido a su deseo de regresar a Buenos Aires.

Por su parte, el arribo del ex – Palmeiras será a Núñez hasta diciembre de 2029, luego que el club comprara la totalidad del pase.