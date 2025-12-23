23 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un jugador de Racing le dijo que no a River para jugar con Messi en Inter Miami

Al lateral, que quedó libre, recibió una oferta por tres años por parte del Millonario, pero decidió continuar su carrera en la MLS. Firmará un vínculo hasta diciembre del 2029.

Por
Facundo Mura jugó en Racing 148 partidos y convirtó 12 goles.

Facundo Mura jugó en Racing 148 partidos y convirtó 12 goles.

En medio del mercado de pases que se está moviendo en el fútbol argentino, River recibió su primera negativa: el lateral derecho Facundo Mura, que quedó libre de Racing, y se convertirá en nuevo refuerzo del Inter Miami de Estados Unidos, por lo que será compañero de Lionel Messi.

Maravilla Martínez se rió cuando un amigo lo pidió para jugar en Boca
Te puede interesar:

A Maravilla Martínez le pidieron que vaya a jugar a Boca y su respuesta se volvió viral: "122..."

El lateral izquierdo, que llegó a Avellaneda en el 2022, pero la propuesta que le realizó la actual dirigencia encabezada por Diego Alberto Milito no terminó de convencerlo. Tras ello, el Millonario quiso sumarlo al plantel, y si bien el futbolista le pidió un tiempo para pensarlo, finalmente se decidió por continuar su carrera en la MLS.

El periodista deportivo, César Luis Merlo, informó que el defensor firmará contrato por cuatro años, es decir hasta junio de 2029.

En 2021, cuando Alex Vigo llegó a River, Mura ya había sido buscado por el entrenador Marcelo Gallardo, pero finalmente el futbolista terminó a préstamo en Colón de Santa Fe, donde se consagró campeón de la Copa de la Liga de ese año.

Facundo Mura Racing

Mura, de 26 años, llegó a Racing en el 2022 y durante su paso por la Academia disputó un total de 144 partidos, en los que anotó 12 goles y repartió 15 asistencias. Además, fue clave para la obtención de cuatro títulos: el Trofeo de Campeones 2022, la Supercopa Internacional 2023, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

River sumó dos refuerzos de cara al 2026

Antes de que finalice el año, River confirmó la llegada de dos refuerzos de cara a la temporada 2026. Según anunció, acordó el arribo de Fausto Vega y Aníbal Moreno.

El ahora exfutbolista de Atlético Mineiro de Brasil, concretó su vínculo con la institución y ya se encuentra a disposición de Marcelo Gallardo. La operación entre los clubes se realizó bajo la modalidad de un préstamo con cargo de 500 mil dólares. El documento incluye además una opción de compra valuada en u$s4,5 millones.

El exjugador de Argentinos Juniors priorizó la propuesta del conjunto millonario por sobre un ofrecimiento similar de Tigres de Monterrey, debido a su deseo de regresar a Buenos Aires.

Por su parte, el arribo del ex – Palmeiras será a Núñez hasta diciembre de 2029, luego que el club comprara la totalidad del pase.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El título también significó el sexto campeonato que el atacante obtuvo con este club.

Qué fue de la vida de Teo Gutiérrez: de brillar en el fútbol argentino a ser campeón a sus 40 años

Es un pelotudo, se le leyó en los labios que dijo tras la falta

El exabrupto de Gustavo Costas contra Rojas por la falta que derivó en el empate agónico de Estudiantes

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que Francella lamenta el último penal de Racing

La reacción de Francella tras el penal errado de Racing en la final del Torneo Clausura

El golazo de Maravilla Martínez en la final contra Estudiantes

Video: así fue el golazo de Maravilla Martínez en la final contra Estudiantes

Estudiantes, otra vez campeón.

¡Estudiantes, campeón del Torneo Clausura! Venció por penales a Racing y se coronó otra vez en el fútbol argentino

La familia que conmovió a todos en Racing.

Viajaron a dedo y sin entradas para ver a Racing: la increíble sorpresa que les dio un jugador

Rating Cero

Freddie Mercury y Brian May, Queen.
play

Brian May lanzará una canción inédita que había quedado afuera del disco Queen II

Este momento fue lo más comentado en redes el lunes pasado en Vélez.

"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson

Bruce Willis y su mujer llevan 14 años de matrimonio.

"Él era el centro de todo": el desgarrador relato de Emma Heming sobre cómo la enfermedad de Bruce Willis cambió la Navidad

Asesinato en Mónaco se convirtió rápidamente en uno de los documentales más vistos de Netflix gracias a un relato real cargado de intriga y tensión.
play

Este crimen parece de ficción pero fue un hecho real de los 90 y es un documental sorpresa de Netflix: cuál es

El Grinch vuelve a ser de lo más visto de Netflix.
play

Esta película es perfecta para ver en familia y te divertirá con su animación: es de lo más visto de Netflix

Fede Bal y Evelyn Botto se fueron de viaje juntos por primera vez.

Fede Bal y Evelyn Botto hicieron su primera escapada romántica: qué destino eligieron

últimas noticias

Según el Indec, los sueldos aumentaron en promedio un 2,5% en octubre

Según el Indec, los sueldos aumentaron en promedio un 2,5% en octubre

Hace 10 minutos
play
Freddie Mercury y Brian May, Queen.

Brian May lanzará una canción inédita que había quedado afuera del disco Queen II

Hace 14 minutos
Este momento fue lo más comentado en redes el lunes pasado en Vélez.

"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson

Hace 24 minutos
Los profesionales se desempeñan en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Salta: imputaron a cuatro médicos por mala praxis tras la muerte de un chico de 17 años

Hace 27 minutos
Incendio en Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo

Feroz incendio en una casa de Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo

Hace 35 minutos