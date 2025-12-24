IR A
IR A

Lo nuevo en Netflix: El niñero llega con su tercera temporada y ya es de lo más visto en la plataforma

En la temporada 3 de “El niñero”, comedia mexicana de Netflix, los caminos de Jimena y Gabriel se vuelven a cruzar, pero el amor nunca es sencillo.

El rodaje de la tercera temporada de “El niñero”

El rodaje de la tercera temporada de “El niñero”, que cuenta nuevamente con la producción de La Granja TV Narrative, comenzó el 25 de abril de 2025 en una hacienda ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado.

En la tercera temporada de El niñero ( The Manny en inglés), serie creada por Carolina Rivera, Jimena (Sandra Echeverría) tiene que lidiar con varios problemas. Gabriel (Iván Amozurrutia) lleva a Jimena y a los niños para escapar de las complicaciones, pero la tranquilidad dura muy poco y la pareja debe hacerle frente a nuevos obstáculos en su relación. ¿Cuándo se estrena la nueva entrega de la serie mexicana de Netflix?

Maeng Se-na es una talentosa abogada, llena de determinación y con una habilidad incomparable. 
Te puede interesar:

Cuál es la trama de Mi ídolo, el nuevo dorama de Netflix que ya está entre lo más visto

El rodaje de la tercera temporada de El niñero, que cuenta nuevamente con la producción de La Granja TV Narrative, comenzó el 25 de abril de 2025 en una hacienda ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado, en las cercanías de la zona arqueológica de Guachimontones, Jalisco.

Ya salió el tráiler oficial de la tercera y última temporada de El niñero, que se estrenó en Netflix el 17 de diciembre de 2025, y muestra el complicado romance entre el ranchero y la ejecutiva, con enfrentamientos y la posibilidad de una propuesta de matrimonio, todo lleno de humor y drama.

Sinopsis de El niñero, la serie que es de lo más visto en Netflix

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la tercera temporada de El niñero, “los caminos de Gabriel y Jimena vuelven a cruzarse, con más pasión e intriga de lo que podrían imaginar. ¿Le darán otra oportunidad al amor o lo perderán todo?”

La tercera temporada de El niñero se estrenará el miércoles 17 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

El-ninero-2

Tráiler de El niñero

Embed - El niñero: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El niñero

Sandra Echeverría, Iván Amozurrutia, Alexander Tavizon, Cassandra Iturralde, Anthony Giuletti, Diana Bovio, Sara Isabel Quintero, Julio César Álvarez, Moisés Arizmendi, Eugenio Montessoro, Jorge Luis Gispert, Orhus Campbell, David H. Manterola, Patricia Calzada y Mellé Balanzá son parte del elenco de los nuevos capítulos de la comedia mexicana.

La dirección de episodios anteriores de El niñero ha estado a cargo de Sebastián Sariñana, María Torres, Magaby García, José Ramón Chávez y Carlos González Sariñana, quiénes repiten sus roles en la tercera temporada.

el niñero
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie mantiene cifras de audiencia destacadas y continúa siendo una de las comedias románticas más populares de Netflix a nivel global.
play

Esta romántica serie sorprendió a todos en Netflix con su quinta temporada en un destino paradisíaco pero muy famoso: cuál es

Ahora, llegó a la gran N roja Las Esposas Cazadoras, la serie del momento en Netflix. Un lanzamiento de este año, un thriller lleno de drama e intriga que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin.
play

Ideal para maratonear: cuál es la serie de comedia negra que llegó a Netflix y aparece como lo más visto

El Grinch vuelve a ser de lo más visto de Netflix.
play

Esta película es perfecta para ver en familia y te divertirá con su animación: es de lo más visto de Netflix

Asesinato en Mónaco se convirtió rápidamente en uno de los documentales más vistos de Netflix gracias a un relato real cargado de intriga y tensión.
play

Este crimen parece de ficción pero fue un hecho real de los 90 y es un documental sorpresa de Netflix: cuál es

Asesinato en Mónaco ha llegado hace poco a Netflix pero ya se ha posicionado como uno de los títulos más populares en nuestro país y la verdad es que no es para menos.
play

De qué se trata Asesinato en Mónaco, el documental de Netflix que parece ficción pero explica una caso real

Ahora, llegó a la gran N roja, El Grinch, la película para toda la familia.
play

La película animada de El Grinch llegó a Netflix y ya está entre lo más visto: cuál es la trama para toda la familia

últimas noticias

play
Maeng Se-na es una talentosa abogada, llena de determinación y con una habilidad incomparable. 

Cuál es la trama de Mi ídolo, el nuevo dorama de Netflix que ya está entre lo más visto

Hace 11 minutos
play
El rodaje de la tercera temporada de “El niñero”, que cuenta nuevamente con la producción de La Granja TV Narrative, comenzó el 25 de abril de 2025 en una hacienda ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado.

Lo nuevo en Netflix: El niñero llega con su tercera temporada y ya es de lo más visto en la plataforma

Hace 13 minutos
Los sitios imperdibles en la lista de lugares de Turismo en Capital Federal

Tuvo una construcción accidentada, tiene a un prócer argentino y es parada obligatoria cuando vas a Buenos Aires: qué edificio es

Hace 15 minutos
Nuevo incremento para la Verificación Técnica Vehicular.

La VTV aumenta un 20%: qué monto alcanza en enero 2026

Hace 16 minutos
Esta localidad cordobesa está junto a uno de los lagos más importantes de la provincia.

Turismo en Córdoba: la comuna que está pegada a un impactante lago

Hace 18 minutos