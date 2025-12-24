Lo nuevo en Netflix: El niñero llega con su tercera temporada y ya es de lo más visto en la plataforma En la temporada 3 de “El niñero”, comedia mexicana de Netflix, los caminos de Jimena y Gabriel se vuelven a cruzar, pero el amor nunca es sencillo. + Seguir en







En la tercera temporada de El niñero ( The Manny en inglés), serie creada por Carolina Rivera, Jimena (Sandra Echeverría) tiene que lidiar con varios problemas. Gabriel (Iván Amozurrutia) lleva a Jimena y a los niños para escapar de las complicaciones, pero la tranquilidad dura muy poco y la pareja debe hacerle frente a nuevos obstáculos en su relación. ¿Cuándo se estrena la nueva entrega de la serie mexicana de Netflix?

El rodaje de la tercera temporada de El niñero, que cuenta nuevamente con la producción de La Granja TV Narrative, comenzó el 25 de abril de 2025 en una hacienda ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado, en las cercanías de la zona arqueológica de Guachimontones, Jalisco.

Ya salió el tráiler oficial de la tercera y última temporada de El niñero, que se estrenó en Netflix el 17 de diciembre de 2025, y muestra el complicado romance entre el ranchero y la ejecutiva, con enfrentamientos y la posibilidad de una propuesta de matrimonio, todo lleno de humor y drama.

Sinopsis de El niñero, la serie que es de lo más visto en Netflix De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la tercera temporada de El niñero, “los caminos de Gabriel y Jimena vuelven a cruzarse, con más pasión e intriga de lo que podrían imaginar. ¿Le darán otra oportunidad al amor o lo perderán todo?”

La tercera temporada de El niñero se estrenará el miércoles 17 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

El-ninero-2 Tráiler de El niñero Embed - El niñero: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix Reparto de El niñero Sandra Echeverría, Iván Amozurrutia, Alexander Tavizon, Cassandra Iturralde, Anthony Giuletti, Diana Bovio, Sara Isabel Quintero, Julio César Álvarez, Moisés Arizmendi, Eugenio Montessoro, Jorge Luis Gispert, Orhus Campbell, David H. Manterola, Patricia Calzada y Mellé Balanzá son parte del elenco de los nuevos capítulos de la comedia mexicana. La dirección de episodios anteriores de El niñero ha estado a cargo de Sebastián Sariñana, María Torres, Magaby García, José Ramón Chávez y Carlos González Sariñana, quiénes repiten sus roles en la tercera temporada. el niñero