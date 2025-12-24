"Tal vez su mujer...": Moria Casán opinó sobre Mauro Icardi y fue picante con la China Suárez A pesar de ser hincha de Boca, Moria elogió al futbolista y se acordó de la actriz en medio de los rumores sobre una posible llegada a River del delantero, actualmente en el Galatasaray. + Seguir en







La mediática opinó sobre el mercado de pases futbolístico en redes. Redes sociales

La conductora Moria Casán dio rienda suelta a su lengua "karateka" y opinó sobre los rumores del pase del futbolista Mauro Icardi a River, y lanzó un picante comentario sobre su mujer, la modelo Eugenia "China" Suárez. "Tal vez su mujer…”, lanzó en televisión.

La One respondió al panelista Gustavo Méndez en X, sin perder de vista el pasado sentimental junto a Wanda Nara, la madre de sus dos hijas, y apuntó directo a la actriz. "Tal vez su mujer le pide River, él muere literal por ella y tal vez, tal vez, se dé… es crack y la rompería. Y eso que soy bostera", sostuvo.

El comentario no pasó desapercibido y puso el centro de la atención en la ex Casi Ángeles, que tendría en su poder buena parte de las decisiones, no solo deportivas, del delantero del Galatasaray. Además, si juega en el Millonario, el jugador estaría más cerca de Francesca e Isabella, mientras avanza la disputa legal con la empresaria por la tenencia.

Embed Tal vez Su mujer le pide RIVER,el.muere literal x esha y tal vez, tal vez, se de ,es crack y la rompería y eso k soy bostera — Moria Casán (@Moria_Casan) December 23, 2025 Cómo nació el rumor del pase de Mauro Icardi a River Los rumores sobre Mauro Icardi y River Plate surgieron recientemente, impulsados por versiones de periodistas sobre un contacto informal entre la dirigencia del club de Núñez, y nombraron a Stefano Di Carlo y el entorno del futbolista.