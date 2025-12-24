¿Regalo de Navidad? Boca estaría muy cerca de anunciar su primer refuerzo Aunque todavía no hubo confirmación oficial por parte del club, un posteo del jugador en redes sociales dio a entender que su llegada es inminente. De quién se trata y cuándo se concretaría. Por + Seguir en







Riquelme estaría a punto de cerrar el primer refuerzo para la temporada 2026. Boca

A días de cerrar el año, Boca ya tendría casi cerrado su primer refuerzo para la temporada 2026, en la que tendrá que afrontar una triple competencia: el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Un posteo del delantero colombiano Marino Hinestroza dio a entender que, a falta de confirmación oficial, su llegada al club de la Ribera es inminente.

El futbolista ya había sonado como posibilidad en el último mercado de pases; de hecho, existieron gestiones por parte de Boca, pero finalmente la operación no se concretó. Este miércoles, en la previa de Nochebuena, el jugador publicó una historia de Instagram que no deja mucho lugar a dudas: un corazón amarillo, otro azul y un reloj de arena.

Según informó Olé, el pase se cerraría por unos u$s5 millones y el contrato se extendería por cuatro años. Si todo avanza como se espera, los estudios médicos y la presentación oficial se realizarían a comienzos de la semana que viene para que Hinestroza pueda sumarse formalmente a la pretemporada, que comenzará el viernes 2 de enero.

Historia Marino Hinestroza refuerzo Boca 24-12-25 Instagram @maarii_angulo El delantero de 23 años, que acaba de ganar la Copa Colombia con Atlético Nacional, ensayó una despedida del club de Medellín durante los festejos. "Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título, mas te llevaré siempre en el corazón, Verde querido", expresó en redes sociales.

Incluso su compañero Jorman Campuzano dio prácticamente por confirmada la noticia mientras transmitían en vivo por Instagram. "Ahí les mando, ahí les mando para la Argentina. Ahí les mando a los de Boca para la Argentina. Cuídenlo, cuídenlo que es bueno, déjenlo ser, déjenlo ser", afirmó abrazando a Hinestroza.

Este año, el futbolista jugó 54 partidos con Atlético Nacional, en los que anotó siete goles y aportó ocho asistencias. También pasó por clubes del exterior como Palmeiras de Brasil, Pachuca de México y Columbus Crew de Estados Unidos.