El mejor regalo de Navidad: le dieron el alta a Isidro, el bebé de Rocío Marengo La actriz compartió un video con su hijo, quien pasó semanas internado en neonatología por su nacimiento prematuro. De esta manera, pudieron irse del sanatorio justo a tiempo para la Nochebuena. + Seguir en







La modelo y el bebé ya se encuentran en su hogar para celebrar la Nochebuena. Redes sociales

La Navidad llegó con el mejor regalo posible para la actriz Rocío Marengo, quien se fue del Sanatorio Otamendi, donde estaba internado su hijo recién nacido Isidro, y lo hizo con el niño en brazos. "Bebito, vamos a casa", contó en redes sociales.

La noticia trajo alivio y alegría a los seguidores de la mediática que siguieron la evolución del pequeño, fruto de la unión de la modelo y el hermano de Ricardo Fort, el empresario Eduardo Fort, en la sala de neonatología.

"Mi amorcito, llegó el día. Hoy nos vamos a casa", contó Marengo en una historia de Instagram con un video y algunas imágenes con los controles médicos que le hicieron al menor.

Embed - ROCÍO MARENGO COMPARTIÓ su FELICIDAD tras RECIBIR el ALTA de su HIJO en el SANATORIO OTAMENDI Cómo sigue la salud del hijo de Rocío Marengo Además, la artista expresó su agradecimiento a todo el personal del centro de salud en cada uno de sus posteos. Isidro estuvo internado durante tres semanas tras su nacimiento prematuro el 3 de diciembre de 2025. Finalmente, fue dado de alta para ir a casa en las horas previas a la Nochebuena.