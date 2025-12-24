Cuál es la trama de Mi ídolo, el nuevo dorama de Netflix que ya está entre lo más visto Los estrenos de doramas en Netflix no paran. Mi ídolo llega a Netflix y aquí te contamos todo lo que debes saber de la nueva serie coreana. + Seguir en







Maeng Se-na es una talentosa abogada, llena de determinación y con una habilidad incomparable.

Si te gustan las series de comedia romántica, pero también con historias de crimen y abogados, entonces no querrás perderte este nuevo estreno en el mundo de los doramas. Mi ídolo es una producción protagonizada por Kim Jae Young y Choi Soo Young de Girl’s Generation, donde esta cantante dará vida a una fan que termina siendo la defensora de su cantante favorito.

Este mes de diciembre, ya hemos tenido diferentes estrenos de doramas, pero este sin duda es uno de los más esperados. La serie coreana tendrá 12 capítulos en total y lanzará 2 episodios semanales para que los sigas con constancia.

Sinopsis de Mi ídolo, la serie coreana que es tendencia en Netflix Maeng Se-na es una talentosa abogada, llena de determinación y con una habilidad incomparable. Es conocida por tomar casos que parecen imposibles y defender a temibles criminales. Lo que nadie se imagina es que más allá de su faceta profesional es una apasionada fan.

Desde hace 11 años, la protagonista de Mi ídolo es una fiel admiradora del grupo Gold Boys y sobre todo de Do Ra-ik, el vocalista. La vida de ambos cambia cuando este cantante es sospechoso de un crimen y el escándalo sacude la industria del entretenimiento, ahora Se-na tratará de probar la inocencia de su ídolo y limpiar su nombre.

mi idolo Tráiler de Mi ídolo Embed - My Holo Love | Official Trailer | Netflix Reparto de Mi ídolo Mi ídolo contará con un gran elenco, comenzando con Choi Soo Young, a quien vimos en If You Wish Upon Me y Kim Jae Young de Love in contract. Este es el reparto completo y el personaje que interpreta cada estrella.

Choi Soo Young como Maeng Se Na.

como Maeng Se Na. Kim Jae Young como Do Ra Ik.

como Do Ra Ik. Choi Hee Jin como Hong Hye Joo.

como Hong Hye Joo. Kim Hyun Jin como Park Choong Jae.

como Park Choong Jae. Jung Jae Kwang como Kwak Byung Gyun.

como Kwak Byung Gyun. Park Jeong Woo como Choi Jae Hee.

como Choi Jae Hee. Kim Won Hae como Cheon Gwang Soo.

como Cheon Gwang Soo. Jung Man Shik como Geum Bo Sang.

como Geum Bo Sang. Ahn Woo Yeon como Kang Woo Seong.

como Kang Woo Seong. Choi Geon como Lee Young Bin. mi idoloooo