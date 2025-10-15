C5N en Israel: así se encuentra la ciudad donde Hamás comenzó el ataque y asesinó a 350 personas

Se trató del primer embate perpetrado por la agrupación terrorista el 7 de octubre de 2023 durante el Festival Nova, ubicado cerca del kibutz Reim. Tras alcanzar el acuerdo de paz, el estado israelí denuncia que uno de los cuerpos entregados no es de los rehenes.

Crece la repercusión mundial del alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás. A casi dos años del ataque, C5N recorrió la ciudad de Zderot y el predio donde se llevó a cabo la fiesta electrónica donde la agrupación terrorista asesinó a 350 personas el 7 de octubre de 2023.

El sábado, decenas de miles de israelíes se congregaron en la Plaza de los Secuestrados, en la ciudad de Tel Aviv , para celebrar el fin de la guerra y el acuerdo de paz que comprende la liberación de todos los rehenes retenidos en el enclave costero.

"Nosotros estamos acá en el kibutz Derioz donde secuestraron a la mayor cantidad de argentinos y lugar que está atravesado por la tragedia de lo que fue el 7 de octubre. Esta es la casa de los Bibas, desde donde se llevaron a la familia. Cuando uno ve esto se dimensiona el terror que se vivió. Están todos los juguetes de los chicos en el jardín", informó desde el lugar el periodista de C5N Gabriel Michi.

Se trataba de un kibutz donde la comunidad argentina era muy representada y con mucha vecindad. "De hecho, los Bibas tenían un vínculo de amistad muy fuerte con la familia Cúneo. Justamente en este caso particular ellos tiene varias casas aquí. La de los padres y los hermanos" , enumeró Michi.

Tras el feroz ataque, comenzó la etapa de reconstrucción y se calcula que para diciembre de 2026 el kibutz, ubicado a 1km de la Franja de Gaza, podría volver a funcionar con normalidad.

Israel denunció que uno de los cuerpos devueltos por Hamás "no corresponde a ningún rehén"

Israel denunció que uno de los cuatro cuerpos que Hamás entregó este martes "no corresponde a ninguno de los rehenes" que permanecían secuestrados en Gaza, lo que causó tensión en medio de la tregua, y advirtió que no se detendrá hasta recuperar a "todos los caídos".

"Tras la finalización de los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamás no corresponde a ninguno de los rehenes", informaron este miércoles las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y exigieron al grupo que "realice todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos".

Los cuerpos fueron entregados este martes por la noche, después de que Israel protestara porque Hamás solo había devuelto a cuatro de los 28 rehenes fallecidos. Según el acuerdo de paz, los restos debían ser entregados antes del lunes, pero Hamás dijo que necesitaba más tiempo para recuperar algunos cadáveres.

"La organización terrorista Hamás debe cumplir sus compromisos con los mediadores y devolverlos como parte de la aplicación del acuerdo. No cederemos en este punto y no escatimaremos esfuerzos hasta que recuperemos a todos los rehenes caídos, hasta el último de ellos", afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.