El alivio de la madre de dos rehenes argentinos liberados por Hamás: "Son fuertes y siempre tuvieron esperanzas"

Silvia Cunio, madre de Ariel y David, expuso su desahogo luego de que el grupo islamista los liberara, en el marco del acuerdo con Israel. "Fue algo sorprendente", expresó.

Silvia Cunio se refirió a la liberación de sus hijos.

A lo largo del día, se estima que este lunes se haga la entrega de los otros dos rehenes
Israel confirmó que Hamás entregó los dos primeros cuerpos de rehenes

En diálogo con Splendid AM 990, Silvia Cunio marcó su asombro por la decisión de Hamás y se refirió al estado de salud de sus hijos, quienes habían sido secuestrados el 7 de octubre de 2023. "Fue algo sorprendente, no me lo esperaba, una emoción muy grande. Nos dijeron que estaban bien, los escuché bien", expresó.

"Lo único que escuché fue: 'no sabés lo que pasamos acá'. Mis hijos son fuertes y siempre tuvieron esperanzas", subrayó en esta línea. En tanto, un testigo de origen argentino advirtió: "No hay que perder de vista que estamos liberando 2.000 terroristas palestinos".

Rehenes argentinos Hamás

Los 20 rehenes fueron entregados en tandas en un punto de encuentro ubicado en el norte de Gaza. Allí los recibió personal de la Cruz Roja, quien los acompañó y custodió hasta el lugar donde se encontraban las fuerzas israelíes. El traslado hasta Tel Aviv se hizo en helicópteros como parte de la Operación "Regreso a casa".

La llegada de los secuestrados fue celebrada con gritos, abrazos y llantos en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde decenas de personas vieron en pantalla gigante las fotos del reencuentro con sus familiares. Al mismo tiempo, Israel liberó a más de 1.900 prisioneros palestinos como parte del intercambio.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberó tras el acuerdo de paz

El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó más de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, tanto israelíes como ciudadanos extranjeros. En total, 21 argentinos fueron tomados como rehenes: 13 ya recuperaron la libertad, cinco fueron asesinados y tres continuaron en Gaza hasta este lunes.

Uno de ellos es Eitan Horn (38), quien fue secuestrado junto a su hermano Iair (46), liberado el 15 de febrero pasado. Ambos se encontraban en el kibutz Nir Oz, a una distancia de apenas 15 cuadras de la Franja. "Estamos contentísimos de que Iair está de vuelta. Eso no tiene precio. Pero, por otro lado, nos falta un pedazo", aseguró a La Nación el padre de los hermanos, Itzik Horn.

También fueron liberados los hermanos David (35) y Ariel Cunio (28), nacidos en Israel pero de padres argentinos. El mayor fue capturado junto a su esposa y sus hijas mellizas; las tres recuperaron la libertad el 27 de noviembre de 2023. La novia de Ariel, Arbel Yehoud, fue liberada en enero de este año.

Su madre, Silvia Cunio, celebró el acuerdo de paz en redes sociales. "Por fin respiro un poco. Es una gran emoción, pero solo cuando suceda podré respirar bien. Es como dar a luz. Le agradezco a Trump y sigo siendo optimista hasta el último momento, como siempre lo he sido. Esperando para decirles 'bienvenidos de nuevo'", sostuvo.

El acuerdo de paz también incluye la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados. Entre ellos se encuentra el argentino Lior Rudaeff, quien tenía 61 años cuando fue secuestrado en el kibutz Nir Yitzhak, donde trabajaba como encargado de la seguridad. En mayo de 2024 se confirmó que fue asesinado el mismo 7 de octubre.

