Hamás liberó a los 20 rehenes vivos, incluidos tres argentinos

David Cunio, Ariel Cunio, Eitan Horn y el resto de los secuestrados llegaron este lunes a Israel después de dos años de cautiverio en la Franja de Gaza. Hubo festejos, abrazos y llantos en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.

Después de dos años de cautiverio, Hamás liberó este lunes a los 20 rehenes vivos que permanecían secuestrados en la Franja de Gaza, incluidos los argentinos Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, quienes ya fueron trasladados a Israel para reencontrarse con sus familias.

La emotiva videollamada de los argentinos Ariel y David Cunio con su madre antes de su liberación

"Es oficial: ya no quedan más rehenes israelíes con vida bajo el cautiverio de Hamás", anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) minutos antes de las 6 de la mañana, hora argentina. Aún no está claro cuándo se entregarán los cuerpos de las 28 personas fallecidas.

Los 20 rehenes fueron entregados en tandas en un punto de encuentro ubicado en el norte de Gaza. Allí los recibió personal de la Cruz Roja, quien los acompañó y custodió hasta el lugar donde se encontraban las fuerzas israelíes. El traslado hasta Tel Aviv se hizo en helicópteros como parte de la Operación "Regreso a casa".

"Los rehenes devueltos han recibido una evaluación médica inicial y ahora se dirigen a los hospitales, donde se reunirán con el resto de sus familiares y recibirán atención médica continua", detallaron las FDI. También confirmaron que los argentinos Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio están entre los liberados.

La llegada de los secuestrados fue celebrada con gritos, abrazos y llantos en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde decenas de personas vieron en pantalla gigante las fotos del reencuentro con sus familiares. Al mismo tiempo, Israel liberó a más de 1.900 prisioneros palestinos como parte del intercambio.

"Este es un gran día. Este es un nuevo comienzo", aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó este lunes a Israel y fue recibido como un héroe por sus gestiones para lograr un alto al fuego. Cuando los periodistas le preguntaron si la guerra había terminado, respondió: "Sí".

Después de hablar ante el Parlamento israelí, Trump viajará a Egipto para encabezar una cumbre junto a otros 20 líderes mundiales. El objetivo es trabajar en una paz duradera para Gaza y la región que contemple, entre otras cosas, el establecimiento de un nuevo gobierno en el enclave.