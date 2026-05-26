Estados Unidos atacó sitios de lanzamiento de misiles y buques minadores de Irán “Los ataques de autodefensa fueron para proteger a nuestros soldados de las amenazas representadas por las fuerzas iraníes", afirmaron autoridades militares. Por Agregar C5N en









El ejército estadounidense atacó este lunes sitios de lanzamiento y buques minadores en el sur de Irán, indicó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

"Fuerzas estadounidenses realizaron hoy ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a nuestros soldados de las amenazas representadas por las fuerzas iraníes", indicó en una declaración el vocero del CENTCOM, Tim Hawkins.

"Los objetivos incluyen sitios de lanzamiento y botes iraníes que intentaban colocar minas. El Comando Central de Estados Unidos sigue defendiendo a nuestras fuerzas, a la vez que mantiene el autocontrol durante el cese al fuego en curso", indicó.

Según informó el sitio Fox News, citando a altos funcionarios estadounidenses, dos embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní fueron detectadas mientras colocaban minas en aguas cercanas al estrecho de Ormuz.

Según supo la Agencia Noticias argentinas, la defensa militar de los Estados Unidos incluyó la destrucción de ambos barcos y un ataque adicional contra una batería antiaérea ubicada en Bandar Abbas, en el sur de Irán.__