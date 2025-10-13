Israel confirmó que Hamás entregó los dos primeros cuerpos de rehenes

El grupo islamista entregó a la Cruz Roja en el sur de Gaza los primeros dos cadáveres de los cuatro, sin detallar sus identidades.

A lo largo del día, se estima que este lunes se haga la entrega de los otros dos rehenes

Con la confirmación del fin de la guerra, comenzaron las liberaciones de los rehenes palestinos e Israel confirmó que el grupo islamita, Hamás, hizo la entrega de los dos primeros cuerpos.

Le entrega de los cadáveres israelíes se realizó este lunes a la Cruz Roja en el sur de Gaza y se trata de los primeros dos de los cuatro previstos que se iban a entregar hoy. Por el momento, no se detallaron las identidades de los primeros entregados, anunció el Ejército de Israel en un comunicado. Las cuatro víctimas son Guy Illoz, Yossi Sharabi, Daniel Peretz y Bipin Joshi.

“ Tras esto, se producirá la entrega de otros dos ataúdes de rehenes fallecidos. Se requiere a Hamás que cumpla el acuerdo y tome las medidas necesarias para el retorno de todos los rehenes fallecidos", recoge el comunicado castrense.

Según el acuerdo, los cuerpos serán transportados por la Cruz Roja hacia territorio israelí para ser puestos a disposición de las fuerzas armadas. Ya en Gaza se llevará a cabo una ceremonia religiosa y posteriormente serán trasladados fuera del enclave.

Una vez en Israel, serán llevados al Instituto de Medicina Forense Abu Kabir de Yaffa, al sur de Tel Aviv, donde se realizará el proceso de identificación y análisis forense para determinar las causas de muerte. De acuerdo a lo que advirtió el centro médico, en los casos más complejos la verificación podría demorar más de 24 horas.

El enojo de Israel por la falta de cumplimiento de entrega de los cuerpos de los rehenes

Horas antes de realizarse la primera entrega de los cadáveres, a través de sus redes sociales, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, había acusado al grupo terrorista Hamas de incumplir con el Acuerdo de Paz de hacer la entrega de los primeros cuatro cadáveres de los 28 que estaban en su poder.

“La tarea urgente a la que ahora estamos todos comprometidos es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos”, indicó en su cuenta de X y agregó: “El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos. Cualquier retraso u omisión intencional será considerada una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia”.