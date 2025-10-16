Donald Trump: "Si Hamás sigue asesinando en Gaza, los mataremos"

El presidente de Estados Unidos cargó contra el grupo islamista por ataques en la Franja pese al acuerdo de paz y lanzó una fuerte advertencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , cargó contra el grupo islamista Hamás y advirtió que "no tendremos más remedio que entrar y matarlos" , en caso de que continúe "asesinando gente en Gaza". Además, recordó el acuerdo de paz firmado con Israel.

En su cuenta de la red social Truth Social, Trump cuestionó a Hamás por su acciones en la Franja de Gaza, pese al acuerdo con Israel. "Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que entrar y matarlos. ¡Gracias por su atención a este asunto!" , enfatizó.

La advertencia del presidente estadounidense produjo luego de que se viralizaran distintos videos en los que se observa a unos integrantes del grupo islamista que dispararon con los ojos vendados.

En este marco, el jefe del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), el almirante Brad Cooper , le había exigido este miércoles a Hamás que deje de disparar "contra civiles palestinos inocentes en Gaza" y respete el acuerdo de paz, en el marco del conflicto en Medio Oriente.

En un comunicado, cargó contra el grupo islamista por sus acciones sobre Gaza: "Instamos encarecidamente a Hamás a que suspenda inmediatamente la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza, tanto en las zonas controladas por Hamás como en las aseguradas por las Fuerzas de Defensa de Israel detrás de la Línea Amarilla".

"Esta es una oportunidad histórica para la paz. Hamás debería aprovecharla retirándose por completo, adhiriéndose estrictamente al plan de paz de 20 puntos del presidente Trump y desarmándose sin demora", agregó en esta línea.

En tal sentido, expuso su optimismo sobre la situación del conflicto: "Hemos transmitido nuestras preocupaciones a los mediadores que han aceptado colaborar con nosotros para hacer cumplir la paz y proteger a los civiles inocentes de Gaza. Seguimos siendo muy optimistas sobre el futuro de la paz en la región".

Israel identificó los cuerpos de dos rehenes que fueron asesinados y entregados por Hamás

Israel identificó los cuerpos de dos rehenes que fueron asesinados y entregados por Hamás, en el marco de la tregua entre ambas partes. Según explicó el ejército, el Instituto Forense Abu Kabir confirmó que se tratan de Inbar Hayman y el sargento mayor Muhammad al-Atarash, quienes murieron durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Según explicaron las Fuerzas de Defensa de Israel, Inbar Hayman, de 27 años, fue asesinada por Hamás durante la masacre del 7 de octubre en el Festival de Música Nova y su cuerpo fue llevado al territorio palestino. Su fallecimiento fue declarado el 15 de diciembre de 2023. Inbar era la última mujer retenida en la Franja de Gaza.

Mientras que el Sargento Mayor Muhammad Al-Atresh, de 39 años, de Sa’wa, servía como rastreador en las FDI. "Cayó durante la masacre del 7 de octubre y su cuerpo fue llevado por Hamás a Gaza", expresaron su fallecimiento, fue declarado el 24 de junio de 2024.