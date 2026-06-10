10 de junio de 2026 Inicio
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EE UU atacó otro buque petrolero en Omán y continúa con las represalias contra Irán

Es el segundo navío abatido por el ejército norteamericano en el golfo de Omán tras el ataque a un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz que Donald Trump atribuyó a Teherán.

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Daniel Torok | Flickr

Tal como había adelantado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con las represalias contra Irán por el ataque a un helicóptero estadounidense que le adjudicó a la república islámica. El Ejército abatió otro buque petrolero de Palaos este miércoles por trasgredir el bloqueo a Irán, según informó el Comando Central (Centcom) norteamericano.

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"Fuerzas de Estados Unidos inhabilitaron un petrolero en el golfo de Omán por segundo día consecutivo después de que otro buque trasgredió el persistente bloqueo al intentar transportar petróleo desde Irán", indicó el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado.

El ataque al buque como represalia por una serie de misiles y drones que Irán disparó contra las bases de Estados Unidos en Bahréin, Kuwait y Jordania, en respuesta directa a bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní, que fueron la primera consecuencia por el helicóptero.

Donald Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó los ataques y advirtió que podrían intensificarse si continúan las agresiones. El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, lanzó una advertencia directa a Washington tras la primera respuesta de Trump: "Abandonen nuestra región, si desean estar a salvo".

El funcionario iraní remarcó que las fuerzas armadas nacionales "no dejarán sin respuesta ningún ataque ni amenaza" y recordó que "la historia del golfo Pérsico cuenta con numerosos capítulos sobre el terrible destino que han corrido los intrusos extranjeros".

Cómo fue el ataque de Estados Unidos al buque de Palaos

Una aeronave estadounidense disparó "municiones de precisión" a la maquinaria del barco, identificado como un M/T Settebello con bandera de Palaos, país en Oceanía, mientras transitaba por el golfo de Omán por desobedecer las órdenes de las fuerzas de Estados Unidos, según el organismo militar.

El Centcom reportó el ataque mientras el presidente de Estados Unidos anunciaba que atacaría este miércoles nuevamente "con dureza" a Irán después de los bombardeos que efectuó en la víspera en represalia por el derribo de un helicóptero con dos soldados estadounidenses, quienes sobrevivieron.

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