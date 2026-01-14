14 de enero de 2026 Inicio
Una maestra argentina, entre las 10 mejores del mundo: fue nominada como "mejor docente del planeta"

La chaqueña Gloria Argentina Cisneros compite por el Global Teacher Prize 2026, el premio en educación más importante a nivel internacional, que reconoce al ganador con un millón de dólares.

Por
Gloria viaja en moto doshoras hasta llegar a la escuela

Gloria viaja en moto dos horas hasta llegar a la escuela, que de lunes a viernes funciona también como hogar para sus 15 alumnos.

Como una metáfora de la vida, su nombre tiene su destino marcado. Gloria Argentina Cisneros es la maestra argentina seleccionada como una de las mejores en su rubro para competir por el Global Teacher Prize 2026, el galardón educativo más importante a nivel mundial, colocando así a la educación pública del país nuevamente en el foco de la escena internacional.

Gloria tiene 39 años y no sólo se desempeña como docente dando clases a 15 alumnos en una escuela rural, sino que también se destaca como líder comunitaria del Impenetrable chaqueño. Superó el aislamiento y la falta de servicios con proyectos innovadores que hoy son modelo a nivel nacional y le merecieron el reconocimiento mundial.

La distinción llega tras competir con más de 5.000 maestros de 139 países y posiciona a la educación rural argentina entre las experiencias pedagógicas más destacadas a nivel global. El Global Teacher Prize reconoce a educadores excepcionales con impacto en sus comunidades y más allá del aula; es una iniciativa de la Varkey Foundation organizada en colaboración con la UNESCO.

La docente chaqueña es reconocida con orgullo desde el norte nacional y traspasó las fronteras. La organización internacional destacó su desempeño como cuidadora, administradora y líder comunitaria ante la falta de apoyo institucional, al tiempo que incorporó tecnología, estrategias de aprendizaje activo y proyectos que impulsan la participación de los estudiantes.

En qué se basó la selección de la docente argentina

Desde Global Teacher Prize destacaron el difícil acceso al área selvática norteña y sus condiciones socioeconómicas complejas. La elección de los finalistas se basó en la evaluación de su dedicación, creatividad, influencia comunitaria y resultados pedagógicos en contextos locales.

Entre las iniciativas que impulsó la docente del Chaco se destaca el uso de herramientas de inteligencia artificial, como la incorporación de IA a través de la plataforma Ticmas, que es internacional y proyecta los saberes de una manera muy dinámica a través de juegos de preguntas para que los chicos vayan construyendo su aprendizaje.

El ganador será anunciado durante el World Governments Summit, que se celebrará del 3 al 5 de febrero de 2026 en Dubái, donde la educadora competirá por el premio mayor e irá por otra "coronación de gloria" para todos los argentinos.

Cisneros fue seleccionada junto a Rouble Nagi, de India; Jasmyn Wright, de Estados Unidos; Colleen O’Rourke, de Australia; Adeola Olufunke Akinsulure, de Nigeria; Timothy James Stiven, también de Estados Unidos; Alfonso Filippone, de Italia; Joshue Castellanos Paternina, de Colombia; Ana Hernández Revuelta, de España, y Ewa Stefania Drobek, de Polonia

