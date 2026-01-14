14 de enero de 2026 Inicio
Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar el 98% de los vencimientos, pero convalidó tasas altas

En la primera licitación del año, la Secretaría de Finanzas informó que adjudicó $9,37 billones, con un rollover del 98%, tras recibir ofertas por un total de $10,06 billones. Así, no liberó pesos al mercado pero convalidó tasas de interés positivas, que llegaron hasta el 49%.

El equipo económico liderado por Luis Caputo logró una buena licitación.

El equipo económico liderado por Luis Caputo logró una buena licitación.

El Gobierno brindó los resultados de la primera licitación del año 2026: colocó $9,37 billones y recibió ofertas por $10,06 billones, lo que significó un rollover del 98% en una licitación clave, en un contexto de poca liquidez: debió convalidar tasas de hasta el 49% para que el mercado acompañe la estrategia oficial y priorice instrumentos en pesos.

La Secretaría de Finanzas, liderada por Alejandro Lew, informó que la licitación estuvo mayormente demandada en los títulos más cortos de tasa fija (LECAP/BONCAP), que representaron el 62% del total adjudicado (TEM del 3,39% al 2,51%). La convalidación de una fuerte suba de tasas se da en una plaza ilíquida con una alta volatilidad en la tasa de caución (llegó al 150%).

Los bonos CER tuvieron una demanda moderada, con tasas reales positivas, a pesar del atractivo de las tasas fijas, los inversores continúan comprando cobertura ante la incipiente inflación. Al mismo tiempo, los dólar linked estuvieron con baja adquisición: la baja probabilidad de una devaluación se vio en el resultado de la licitación.

“98% de roll en un contexto de escasez de pesos, con el tipo de cambio bajando y el BCRA comprando u$s187 millones. Esto es gracias al plan de estabilización con tres anclas: fiscal, monetaria, cambiaria y una estrategia financiera que las consolida”, explicó Felipe Nuñez, integrante del equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo.

El resultado de la primera licitación del año

Tasa fija

  • Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 27 de febrero de 2026: $2,85 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 3,39% o tasa interna de retorno (TIREA) de 49,16%.
  • Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 29 de mayo de 2026: $2,96 billones a una TEM de 2,86% o TIREA de 40,19%.
  • Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026: $0,26 billones a una TEM de 2,51% o TIREA de 34,57%.
  • Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de junio de 2027: $0,38 billones a una TEM de 2,58% o TIREA de 35,75%.

Bonos TAMAR

  • Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026: $1,45 billones con un margen de 5,55%.

CER, atados a la inflación

  • Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 29 de mayo de 2026: $0,95 billones a una TIREA de 6,92%.
  • Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026: $0,09 billones a una TIREA de 7,06%.
  • Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2027: $0,08 billones a una TIREA de 7,18%.
  • Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028: $0,16 billones a una TIREA de 8,32%.

Dolar Linked, siguen la evolución del dólar oficial

  • Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 27 de febrero de 2026: $0,19 billones a una TIREA de 9,23%.
  • Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2026: desierta.
