Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar el 98% de los vencimientos, pero convalidó tasas altas En la primera licitación del año, la Secretaría de Finanzas informó que adjudicó $9,37 billones, con un rollover del 98%, tras recibir ofertas por un total de $10,06 billones. Así, no liberó pesos al mercado pero convalidó tasas de interés positivas, que llegaron hasta el 49%.







El equipo económico liderado por Luis Caputo logró una buena licitación.

El Gobierno brindó los resultados de la primera licitación del año 2026: colocó $9,37 billones y recibió ofertas por $10,06 billones, lo que significó un rollover del 98% en una licitación clave, en un contexto de poca liquidez: debió convalidar tasas de hasta el 49% para que el mercado acompañe la estrategia oficial y priorice instrumentos en pesos.

La Secretaría de Finanzas, liderada por Alejandro Lew, informó que la licitación estuvo mayormente demandada en los títulos más cortos de tasa fija (LECAP/BONCAP), que representaron el 62% del total adjudicado (TEM del 3,39% al 2,51%). La convalidación de una fuerte suba de tasas se da en una plaza ilíquida con una alta volatilidad en la tasa de caución (llegó al 150%).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2011546410953347194&partner=&hide_thread=false La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $9,37 billones habiendo recibido ofertas por un total de $10,06 billones.

Esto significa un rollover de 98% sobre los vencimientos del día de la fecha.



LECAP/BONCAP a:

27/2/26… pic.twitter.com/tg2PUpmG4E — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) January 14, 2026 Los bonos CER tuvieron una demanda moderada, con tasas reales positivas, a pesar del atractivo de las tasas fijas, los inversores continúan comprando cobertura ante la incipiente inflación. Al mismo tiempo, los dólar linked estuvieron con baja adquisición: la baja probabilidad de una devaluación se vio en el resultado de la licitación.

“98% de roll en un contexto de escasez de pesos, con el tipo de cambio bajando y el BCRA comprando u$s187 millones. Esto es gracias al plan de estabilización con tres anclas: fiscal, monetaria, cambiaria y una estrategia financiera que las consolida”, explicó Felipe Nuñez, integrante del equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo.

El resultado de la primera licitación del año Tasa fija