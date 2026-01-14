Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar el 98% de los vencimientos, pero convalidó tasas altas

El Gobierno brindó los resultados de la primera licitación del año 2026: colocó $9,37 billones y recibió ofertas por $10,06 billones, lo que significó un rollover del 98% en una licitación clave, en un contexto de poca liquidez: debió convalidar tasas de hasta el 49% para que el mercado acompañe la estrategia oficial y priorice instrumentos en pesos.
La Secretaría de Finanzas, liderada por Alejandro Lew, informó que la licitación estuvo mayormente demandada en los títulos más cortos de tasa fija (LECAP/BONCAP), que representaron el 62% del total adjudicado (TEM del 3,39% al 2,51%). La convalidación de una fuerte suba de tasas se da en una plaza ilíquida con una alta volatilidad en la tasa de caución (llegó al 150%).
Los bonos CER tuvieron una demanda moderada, con tasas reales positivas, a pesar del atractivo de las tasas fijas, los inversores continúan comprando cobertura ante la incipiente inflación. Al mismo tiempo, los dólar linked estuvieron con baja adquisición: la baja probabilidad de una devaluación se vio en el resultado de la licitación.
“98% de roll en un contexto de escasez de pesos, con el tipo de cambio bajando y el BCRA comprando u$s187 millones. Esto es gracias al plan de estabilización con tres anclas: fiscal, monetaria, cambiaria y una estrategia financiera que las consolida”, explicó Felipe Nuñez, integrante del equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo.
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 27 de febrero de 2026: $2,85 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 3,39% o tasa interna de retorno (TIREA) de 49,16%.
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 29 de mayo de 2026: $2,96 billones a una TEM de 2,86% o TIREA de 40,19%.
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026: $0,26 billones a una TEM de 2,51% o TIREA de 34,57%.
- Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de junio de 2027: $0,38 billones a una TEM de 2,58% o TIREA de 35,75%.
Bonos TAMAR
- Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026: $1,45 billones con un margen de 5,55%.
CER, atados a la inflación
- Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 29 de mayo de 2026: $0,95 billones a una TIREA de 6,92%.
- Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026: $0,09 billones a una TIREA de 7,06%.
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2027: $0,08 billones a una TIREA de 7,18%.
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028: $0,16 billones a una TIREA de 8,32%.
Dolar Linked, siguen la evolución del dólar oficial
- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 27 de febrero de 2026: $0,19 billones a una TIREA de 9,23%.
- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2026: desierta.