Controversia por la cifra de presos políticos liberados en Venezuela

El Gobierno afirmó haber excarcelado a 116 "en los últimos días", mientras que organizaciones de derechos humanos ponen en duda la cantidad. En la madrugada del lunes, se confirmó la salida de 24 detenidos, que se encontraban en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo 1, ambos en las afueras de Caracas.

Por
Una de las primeras imágenes de algunas de las mujeres que estaban arbitrariamente detenidas en La Crisálida

Una de las primeras imágenes de algunas de las mujeres que estaban arbitrariamente detenidas en La Crisálida, que fueron excarceladas en la madrugada del lunes.

Foro Penal

La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó en la madrugada de este lunes la liberación de 24 presos políticos en Venezuela, en el marco de la intervención de Estados Unidos que se inició con la detención de Nicolás Maduro.

Nahuel Gallo permanece secuestrado en Venezuela.
Se trata de ciudadanos venezolanos y extranjeros que permanecían recluidos en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo 1, ambos en las afueras de Caracas.

Según el mensaje del Foro Penal en la plataforma X, la organización se encuentra "verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada".

Pese a la expectativa de los familiares, aún no hay novedades sobre las posibles liberaciones de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

La lista de los 24 presos políticos liberados este lunes por la madrugada en Venezuela

La Crisálida

  • Yuli Marcano Rojas
  • Beverly Polo
  • Deisy Hugles González
  • Raymar Nohely Pérez Alvarado
  • Rosa Carolina Chirinos Zambrano
  • Sonia Josefina González Jiménez (mamá de Deisy)
  • Yerussa Cardoso Vega
  • Jhexica Isabel Aponte Figueroa
  • Yoli Becerra

El Rodeo 1

  • Gilberto Rafael Polo
  • Amilkar Manolo Herrera
  • Alan Nilson Correia Solorzano
  • Andrés Eloy Hugles
  • Helio Alexis Sánchez
  • Rafael Alberto Sánchez López
  • William Rafael Brito Brito
  • Renzo Alexander Lara Reyes
  • Yosbel José Espinoza Salazar
  • Humberto José Prieto
  • Alexis Antonio Rivero Mendoza
  • José Luis Agrimon Alejandrina
  • Alberto Trentini (italiano)
  • Mario Burló (italiano)
  • Alejandro González de Canales Plaza
Denunciaron que no se concretó ni el 1% de las liberaciones de presos políticos en Venezuela

Después de que el gobierno de Venezuela anunció esta semana que liberaría a una enorme parte de los presos políticos del régimen, según el líder opositor Edmundo González no se concretó ni el 1% del fin de estas reclusiones. Así lo aseguró mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

"Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas", sostuvo el excandidato presidencial durante las últimas elecciones de 2024, en las que estuvo acompañado en la fórmula por María Corina Machado.

"La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías", dijo González. Luego, agregó que "la libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad".

Según la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal, en el país hay unos 810 presos políticos. Pero para otras asociaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, la cifra asciende a más de 1.000. Si bien el chavismo anunció esta semana que se haría una gran liberación de las personas que se encuentran recluidas por participar en diferentes movilizaciones y actos públicos contra el régimen, el gobierno fue concretando las excarcelaciones a cuentagotas.

"Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre", cerró González en su publicación en la red social X en la que reclamó la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela.

