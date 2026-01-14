Las picantes imágenes de Sidney Sweeney como modelo de OnlyFans en el nuevo tráiler de Euphoria Se conocieron las primeras imágenes de la serie dirigida por Sam Levinson que ya tiene fecha de estreno en la plataforma de HBO Max. La nueva temporada trae una propuesta alejada del drama de secundaria y enfocada en los peligros de la vida adulta y las consecuencias de los excesos. + Seguir en







Cassie (Sydney Sweeney) explora una nueva faceta en la venta de contenido explícito como modelo de OnlyFans.

La espera se hizo larga y cuatro años después vuelve Euphoria, la serie ganadora de nueve premios Emmy creada por Sam Levinson. Años después de la graduación de los protagonistas, Rue (interpretado por Zendaya) busca dar un giro total en su vida, cuando es interceptada por los fantasmas de su pasado.

HBO Max estrenó el tráiler oficial para anunciar la tercera temporada y confirmó el regreso de las figuras principales del elenco, que reúne a algunas de las estrellas más cotizadas de Hollywood, como Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer.

Las imágenes del primer tráiler ya están dando que hablar porque Cassie (Sydney Sweeney) explora una nueva faceta en la venta de contenido explícito como modelo de OnlyFans, mientras que su novio Nate Jacobs (Jacob Elordi) vive una vida de aparente estabilidad que corre peligro al descubrir lo que su pareja hace en su tiempo libre.

En cuanto a Maddy (Alexa Demie) reaparece en su versión adulta y demuestra que siguió un camino más intenso, marcada por un tono más oscuro. Una de las versiones que circularon la posicionan como la dueña de un stripclub a las afueras de la ciudad.

Sidney Sweeney Cuál será el papel de Rosalía en Euphoria 3 En las imágenes del tráiler de la tercera entrega se muestra un pequeño vistazo de lo que será el personaje de la cantante catalana en el mundo de Sam Levinson. Se trata de una stripper – o pole dancer – que baila en el club, aparentemente de Maddy, sin importarle su cuello lastimado.