14 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Apareció una franja marrón en medio del océano Atlántico: qué es y por qué preocupa

Conecta la costa occidental de África con el Golfo de México y se convirtió en una alerta para el sector ambiental y turístico.

Por
Apareció una franja marrón en el Océano Atlántico.

Apareció una franja marrón en el Océano Atlántico.

Redes sociales

Una franja marrón que se observa con imágenes satelitales sobre el océano Atlántico y enlaza la costa occidental de África con el Golfo de México generó repercusión en la zona. Se trata del Gran Cinturón de Sargazo, una gran masa de macroalgas flotantes marinas.

Medía hasta 12 metros de largo y pesaba entre 8 y 10 toneladas.
Te puede interesar:

Descubrieron en Neuquén una nueva especie de titanosaurio en sorprendente estado de conservación

Aunque al momento de su descubrimiento, en 2011, se la trató de una curiosidad, luego se convirtió en una preocupación para el sector ambiental y turístico que se profundizó en mayo de 2025, cuando superó el récord de 2022 con 38 millones de toneladas de biomasa.

Franj
Apareció una franja marrón en el Océano Atlántico.

Apareció una franja marrón en el Océano Atlántico.

El Gran Cinturón de Sargazo desempeña la función de proteger y alimentar a diferentes animales, como peces y tortugas marítimas. No obstante, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) advirtió que crece en la primavera y el verano, por lo que podría sofocar a las costas receptoras.

Las causas del aumento de la masa son la dinámica oceánica, la inyección de nutrientes y el calentamiento oceánico. El fenómeno inquieta a los especialistas, debido a que el sargazo se descompone al acopiarse en la orilla, por lo que consume el oxígeno del agua y se genera olor a podrido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Este fenómeno puede volver a ocurrir?

La advertencia de un experto tras el meteotsunami en la Costa: "Puede volver a ocurrir"

El planeta podría perder todo su oxígeno.

Se acabará el oxígeno en la Tierra: un estudio de la NASA predijo cuándo sucederá

Importante descubrimiento: investigadores argentinos crean piel a partir de las células del propio paciente

Importante avance: médicos argentinos crean piel a partir de las células del propio paciente

Argentina registró una señal extragaláctica: qué es un Estallido Rápido de Radio y su sorprendente origen

Argentina registró una señal extragaláctica: qué es un Estallido Rápido de Radio y su sorprendente origen

Joven baleado en Minneapolis perdió la visión de un ojo. 

Minneapolis: tras la muerte de Renee Good, agentes del ICE dispararon a la cara de un manifestante

La embajada de Reino Unido en Iràn fue cerrada temporalmente, en plena ola de protestas.

Alerta internacional por Irán: evacúan ciudadanos europeos y Reino Unido cierra su embajada

Rating Cero

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

Un tenso cruce entre Castro y una cronista se suma al escándalo que sacude al actor mientras veranea en Mar del Plata.

Luciano Castro, furioso con la prensa por la crisis con Griselda Siciliani: "Mi vida está destrozada"

Thiago Medina y Daniela Celis se ocupan de la crianza de sus hijas. 

Thiago Medina y Daniela Celis buscan una niñera para sus hijas: los exigencias para el puesto

Timothée Chalamet encarna a Marty Reisman, un jugador de ping-pong bastante talentoso pero con una ambición desbordada.

Marty Supreme, con Timothée Chalamet, llega a los cines: ¿Es tan buena como parece?

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali Espósito habló tras anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat y sorprendió a todos

últimas noticias

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 15 de enero de 2026

Hace 14 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 15 de enero

Hace 15 minutos
Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Hace 16 minutos
Joven baleado en Minneapolis perdió la visión de un ojo. 

Minneapolis: tras la muerte de Renee Good, agentes del ICE dispararon a la cara de un manifestante

Hace 37 minutos
play
El Changuito Zeballos erró un penal sobre el final del partido.

Tibio arranque de Boca en el 2026: empató 0-0 con Millonarios en La Bombonera

Hace 43 minutos