Apareció una franja marrón en medio del océano Atlántico: qué es y por qué preocupa Conecta la costa occidental de África con el Golfo de México y se convirtió en una alerta para el sector ambiental y turístico. Por + Seguir en







Apareció una franja marrón en el Océano Atlántico. Redes sociales

Una franja marrón que se observa con imágenes satelitales sobre el océano Atlántico y enlaza la costa occidental de África con el Golfo de México generó repercusión en la zona. Se trata del Gran Cinturón de Sargazo, una gran masa de macroalgas flotantes marinas.

Aunque al momento de su descubrimiento, en 2011, se la trató de una curiosidad, luego se convirtió en una preocupación para el sector ambiental y turístico que se profundizó en mayo de 2025, cuando superó el récord de 2022 con 38 millones de toneladas de biomasa.

Franj Apareció una franja marrón en el Océano Atlántico. El Gran Cinturón de Sargazo desempeña la función de proteger y alimentar a diferentes animales, como peces y tortugas marítimas. No obstante, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) advirtió que crece en la primavera y el verano, por lo que podría sofocar a las costas receptoras.

Las causas del aumento de la masa son la dinámica oceánica, la inyección de nutrientes y el calentamiento oceánico. El fenómeno inquieta a los especialistas, debido a que el sargazo se descompone al acopiarse en la orilla, por lo que consume el oxígeno del agua y se genera olor a podrido.