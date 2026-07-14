Lula acusó a Donald Trump de "piratería" por querer cobrar peaje en el estrecho de Ormuz El mandatario brasileño rechazó el plan de la Casa Blanca para aplicar una tasa a las embarcaciones comerciales en Medio Oriente y responsabilizó a Estados Unidos por el conflicto bélico en la región. Por Agregar C5N en









Fuerte reacción de Lula a la medida anunciada por Trump.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó de "piratería" a Donald Trump durante un acto público en São Paulo, en claro rechazo al plan de imponer una tasa del 20% a los buques comerciales que atraviesen el estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense prometió bloquear los puertos iraníes en esa ruta a partir del martes y aplicar el peaje a toda la carga para financiar la seguridad proporcionada por sus fuerzas armadas tras los recientes ataques en la zona.

Frente a este anuncio, el mandatario brasileño expresó su repudio. "Hoy hay un post del presidente Trump en el que dice que va a despejar el estrecho de Ormuz. Pero por cada barco que saque del estrecho, el propietario tiene que pagarle un 20%. Eso antes se llamaba piratería", declaró.

En la misma línea, Lula da Silva cuestionó el rol de Washington. "Un país importante como Estados Unidos, que creo que durante mucho tiempo combatió la piratería, no puede ahora convertirse en pirata. Es decir, no tiene que cobrar, porque el (cierre del) estrecho de Ormuz es responsabilidad de ellos. Antes no estaba cerrado", añadió.

Brazilian President Lula on Trump:



Trump made a post saying that he would reopen the Strait of Hormuz, but every ship that he lets pass through the strait, the owner of the oil would have to pay him 20%.



That used to be called piracy, didn't it? It used to be called piracy.… pic.twitter.com/RUveDQDaoa — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026 El conflicto en Medio Oriente genera consecuencias directas sobre las finanzas del país sudamericano. El presidente brasileño alertó que esta coyuntura provoca una crisis económica inédita e impulsa alzas en los precios internos de productos básicos, incluidos "judías, arroz y combustible".