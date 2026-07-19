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19 de julio de 2026 Inicio

Donald Trump, presente en el MetLife Stadium y protegido por un vidrio blindado

El presidente de los Estados Unidos no quiso perderse la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España. Llegó al estadio en medio de un fuerte operativo de seguridad.

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Donald Trump, presente en el MetLife Stadium y protegido por un vidrio blindado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este domingo al MetLife Stadium, en Nueva Jersey, para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El mandatario arribó minutos antes del inicio del encuentro futbolístico, bajo el resguardo de un imponente despliegue de las fuerzas de seguridad locales.

Encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Washington en 2025. 
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La llegada del jefe de Estado quedó en evidencia tras el sobrevuelo a baja altura de tres helicópteros Marine One. Esta flota aérea, de uso habitual para los traslados presidenciales, sorprendió a los miles de hinchas instalados en las tribunas del estadio.

El dispositivo de protección alrededor del recinto incluyó un estricto anillo de exclusión. Los espectadores pasaron por múltiples controles que sumaron escáneres, revisiones corporales y palpaciones por parte del Servicio Secreto y diversas fuerzas policiales, además de la presencia de personal de inteligencia y efectivos armados.

Donald Trump: "Jamás hubo algo como esto"

En declaraciones brindadas a Fox Sports dentro de las instalaciones, Trump destacó el impacto del evento. "Tuve una reunión con Gianni [Infantino]. Él es fantástico. El tenía una idea. Le dije que era una locura, que nosotros no eramos un país vinculado al fútbol. Parece que, a fin de cuentas, sí somos un país vinculado al fútbol. Creo que jamás hubo algo como esto", afirmó el presidente.

Esta es la primera aparición pública de Trump en un partido del Mundial 2026, certamen que organizan en conjunto Estados Unidos, Canadá y México.

Tras el silbatazo final, el jefe de Estado participará en la ceremonia oficial de premiación. Su agenda prevé que comparta el estrado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para entregar el trofeo al seleccionado campeón.

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