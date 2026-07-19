Donald Trump, presente en el MetLife Stadium y protegido por un vidrio blindado El presidente de los Estados Unidos no quiso perderse la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España. Llegó al estadio en medio de un fuerte operativo de seguridad. Por Agregar C5N en









El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este domingo al MetLife Stadium, en Nueva Jersey, para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El mandatario arribó minutos antes del inicio del encuentro futbolístico, bajo el resguardo de un imponente despliegue de las fuerzas de seguridad locales.

La llegada del jefe de Estado quedó en evidencia tras el sobrevuelo a baja altura de tres helicópteros Marine One. Esta flota aérea, de uso habitual para los traslados presidenciales, sorprendió a los miles de hinchas instalados en las tribunas del estadio.

El dispositivo de protección alrededor del recinto incluyó un estricto anillo de exclusión. Los espectadores pasaron por múltiples controles que sumaron escáneres, revisiones corporales y palpaciones por parte del Servicio Secreto y diversas fuerzas policiales, además de la presencia de personal de inteligencia y efectivos armados.

Pres. Trump / Marine One fly over ... 2026 FIFA World Cup final ... MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey pic.twitter.com/isUzWd8Bb2 — Howard Mortman (@HowardMortman) July 19, 2026 Donald Trump: "Jamás hubo algo como esto" En declaraciones brindadas a Fox Sports dentro de las instalaciones, Trump destacó el impacto del evento. "Tuve una reunión con Gianni [Infantino]. Él es fantástico. El tenía una idea. Le dije que era una locura, que nosotros no eramos un país vinculado al fútbol. Parece que, a fin de cuentas, sí somos un país vinculado al fútbol. Creo que jamás hubo algo como esto", afirmó el presidente.

Esta es la primera aparición pública de Trump en un partido del Mundial 2026, certamen que organizan en conjunto Estados Unidos, Canadá y México.