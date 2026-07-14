Operativos del ICE en EEUU: otro inmigrante perdió la vida, ya son tres en una semana

En plena celebración de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, otro inmigrante murió durante un operativo del ICE en Florida. El hombre de 28 años intentó escapar a pie y fue atropellado por un camión en San Agustín. Se trata del tercer fallecimiento en apenas una semana vinculado a acciones de la agencia migratoria, tras dos muertes por disparos en Houston y Maine.
Por el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la persona ni su situación migratoria. El hombre perdió la vida tras las heridas provocadas por la embestida del camión en San Agustín, en el noreste de Florida, cuando intentaba huir del control del Servicio de Inmigración estadounidense.
La víctima de 28 años viajaba junto a otras tres personas en un auto que se detuvo en el estacionamiento de una estación de servicio poco antes de las 7 de la mañana. Al ser interceptados por agentes del ICE, todos intentaron escapar corriendo. En esa huida, uno de ellos cruzó una avenida muy transitada y quedó en la trayectoria de un camión, según informó un sargento de la Patrulla de Carreteras de Florida.
La seguidilla de casos desató fuertes críticas y obligó al gobierno de Donald Trump suspender temporalmente de los controles de tráfico migratorio del ICE. En los días previos, dos hombres fallecieron por disparos de agentes: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston y el colombiano Joan Sebastián Guerrero en Maine.
Asimismo, los casos desataron protestas y denuncias de organizaciones humanitarias contra las tácticas de la agencia que señalan “tácticas letales” y reclaman cambios urgentes en la política de seguridad fronteriza. Por su parte, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional ofrecieron declaraciones.