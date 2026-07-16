Se confirmó que Donald Trump irá a la final del Mundial 2026: qué hará Javier Milei La Casa Blanca informó este jueves que el presidente de Estados Unidos estará presente en el partido entre Argentina y España por la Copa el Mundo, mientras que la presencia del mandatario argentino aún no fue confirmada. ¿Cábala o estrategia política? Por Agregar C5N en









Encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Washington en 2025.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la presencia de Donald Trump en la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España a disputarse este domingo en Nueva York. Por su parte, el presidente argentino Javier Milei prefirió mantenerse alejado de las cámaras y optó por seguir al seleccionado de Lionel Scaloni desde el sillón de la Quinta de Olivos.

La final histórica entre los dos mejores seleccionados del mundo tendrá lugar este domingo a las 16 horas en el MetLife Stadium, que tiene una capacidad para 82.500 espectadores. La asistencia del presidente de los Estados Unidos fue confirmada este jueves por parte de la Secretaría de prensa: "Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos".

"Es una conclusión apropiada para un torneo que ha mostrado la capacidad de Estados Unidos para acoger al mundo en el escenario más grandioso", agregó Karoline Leavitt. A su vez, el mandatario republicano concurrirá el viernes a una recepción que la FIFA organizará en la Torre Trump en Nueva York.

Trump ya había sido el encargado de entregar el trofeo en la primera edición del Mundial de Clubes, realizada el año pasado en Estados Unidos. En esa ocasión le pasó la copa al capitán del Chelsea, Reece James, y más tarde se quedó con una réplica del premio en su oficina.

En cuanto a Javier Milei, su asistencia fue descartada por él mismo en una reciente entrevista radial. El mandatario libertario dijo que seguirá viendo los partidos de la Albiceleste desde la residencia de Olivos como parte de su "cábala". "Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día", expresó Milei a Radio El Observador.