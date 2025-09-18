18 de septiembre de 2025 Inicio
Donald Trump descartó reconocer al Estado palestino para terminar la guerra en Gaza

El presidente estadounidense aseguró que está en "desacuerdo" con la intención de Reino Unido, Francia y otros países europeos de reconocer a Palestina en la Asamblea General de la ONU. "Si lo hacen, están recompensando a Hamás", sostuvo.

Trump y el primer ministro británico

Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, no coinciden sobre Gaza.

Donald Trump descartó reconocer al Estado palestino como una vía para presionar a Israel y terminar el conflicto en la Franja de Gaza, y aseguró que está en "desacuerdo" con el Reino Unido, Francia y otros países europeos que plantearán el tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El presidente estadounidense y el primer ministro británico, Keir Starmer, brindaron una conferencia de prensa conjunta este jueves en el marco de su visita de Estado a Londres. Los dos líderes tienen diferencias en varios temas, como energía e inmigración, pero Gaza es una de las principales.

Starmer anunció en julio que el Reino Unido reconocerá al Estado palestino durante la Asamblea de la ONU, a la que los jefes de Estado se sumarán el martes 23, si Israel no acaba con la "catastrófica situación en Gaza", decreta un alto el fuego y se compromete a no anexar Cisjordania.

Consultado sobre el tema, el líder británico sostuvo que "hay que ver la cuestión del reconocimiento" como parte de un plan de paz integral, pero Trump se desmarcó: "Tengo un desacuerdo con el primer ministro en ese aspecto". El mandatario estadounidense pidió "recordar el 7 de octubre, uno de los peores y más violentos días de la historia mundial".

También insistió en la necesidad de que todos los rehenes sean liberados "de inmediato" y en un solo intercambio, no "poco a poco". Minutos más tarde, a bordo del Air Force One, agregó que reconocer al Estado palestino es "recompensar a Hamás". "Les haremos saber dónde estamos, pero no estoy en ese grupo", afirmó.

Un informe de la ONU advierte que Israel comete genocidio en Gaza

Una investigación de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza durante la ofensiva militar que comenzó en octubre de 2023, en respuesta al ataque de Hamás, y acusó al gobierno de Benjamin Netanyahu de buscar "destruir a los palestinos".

El informe, presentado este martes, fue elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado. Aunque no puede tomar medidas contra Israel, la información podría ser utilizada por fiscales de la Corte Penal Internacional o de la Corte Internacional de Justicia de la ONU.

"Al matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que hayan de acarrear la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad, las autoridades y las fuerzas israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948", afirmaron los expertos.

Israel rechazó el informe, al que calificó como un reporte "distorsionado y falso". El gobierno de Netanyahu se ha negado a cooperar con la Comisión y la acusó tanto a ella como al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de tener un sesgo anti-israelí.

