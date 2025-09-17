Activistas proyectan imágenes de Donald Trump y Jeffrey Epstein en el castillo de Windsor

Un grupo de activistas mostró fotos y videos en rechazo a la visita del presidente estadounidense, que este miércoles será recibido por los reyes. La Policía detuvo a cuatro personas por "comunicaciones maliciosas".

Un grupo de activistas proyectó imágenes de Donald Trump y el criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una de las torres del castillo de Windsor, unos 40 kilómetros al oeste de Londres, para protestar por la visita del presidente estadounidense al Reino Unido.

La iniciativa fue desarrollada por Led by Donkeys (en español, "Liderados por burros"), una organización británica que suele realizar campañas humorísticas para exigir responsabilidad a los políticos. Las fotos e imágenes fueron acompañadas por una voz en off que relataba la historia de la amistad entre Trump y Epstein.

"Este es el castillo de Windsor, hogar de la Familia Real Británica, donde Donald Trump se está quedando durante su visita de Estado. Y esta es una película sobre la relación de Trump con el pedófilo más famoso del mundo, Jeffrey Epstein", explicó la narración este martes por la noche.

La Policía británica informó que detuvo a cuatro personas por "comunicaciones maliciosas" y "proyección no autorizada" de "material propagandístico". "Nos tomamos muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del castillo de Windsor", afirmó la superintendente Felicity Parker.

Trump aterrizó este martes a las 21 en el aeropuerto de Stansted, en Londres, donde lo recibió la ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper. Este miércoles será recibido en Windsor por los príncipes de Gales, William y Kate, y los reyes Carlos III y Camila.

Decenas de manifestantes se reunieron este martes en el castillo y hay más protestas convocadas durante la jornada del miércoles. La visita se produce justo después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, destituyera a su embajador en Washington, Peter Mandelson, tras revelarse sus estrechos vínculos con Epstein.

La relación de Trump con el magnate se remonta a 1992. Fueron íntimos amigos pero se distanciaron unos años antes de su muerte, que ocurrió en 2019 en prisión. El tema se reflotó a principios de mes, cuando los demócratas hicieron pública una carta que supuestamente el republicano le escribió a Epstein hace unos 20 años.