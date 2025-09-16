16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un informe de la ONU advierte que Israel comete genocidio en Gaza

Una comisión investigadora concluyó que las autoridades y fuerzas israelíes "perpetraron cuatro de los cinco actos genocidas" contemplados por la legislación internacional. "Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos", afirmaron.

Por
Se calcula que unos 60.000 palestinos han muerto durante la ofensiva israelí.

Se calcula que unos 60.000 palestinos han muerto durante la ofensiva israelí.

X @gazanotice

Una investigación de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza durante la ofensiva militar que comenzó en octubre de 2023, en respuesta al ataque de Hamás, y acusó al gobierno de Benjamin Netanyahu de buscar "destruir a los palestinos".

Israel avanza sobre el territorio de la Franja de Gaza
Te puede interesar:

Israel expandió la ofensiva contra Hamás y el ministro de Defensa aseguró que "Gaza está en llamas"

El informe, presentado este martes, fue elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado. Aunque no puede tomar medidas contra Israel, la información podría ser utilizada por fiscales de la Corte Penal Internacional o de la Corte Internacional de Justicia de la ONU.

"Al matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que hayan de acarrear la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad, las autoridades y las fuerzas israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948", afirmaron los expertos.

"Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio", aseguró la presidenta de la Comisión, Navi Pillay, y aseguró que la responsabilidad "recae en las más altas esferas de las autoridades israelíes".

Gaza Israel
El informe se conoce mientras Israel intensifica su campaña en Gaza.

El informe se conoce mientras Israel intensifica su campaña en Gaza.

El informe destaca que Israel no ha evitado ni castigado el genocidio ya que no investigó los crímenes ni procesó a los responsables. En particular, apuntó contra el el presidente israelí, Isaac Herzog; el primer ministro, Benjamin Netanyahu; y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, quienes criticaron abiertamente a la Comisión.

Los investigadores analizaron las operaciones militares de Israel en Gaza, el número de muertos (se calcula en más de 60.000) y heridos, la imposición de un bloqueo total, la destrucción sistemática de los sistemas sanitario y educativo y los ataques directos contra niños, entre otros puntos.

"Israel ha ignorado flagrantemente las órdenes de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia y las advertencias de los Estados Miembros, las oficinas de la ONU, las organizaciones de derechos humanos y los grupos de la sociedad civil, y ha continuado su estrategia de destrucción de los palestinos en Gaza", remarcó Pillay.

La Comisión señaló que Israel "debe poner fin de inmediato al genocidio en Gaza y cumplir plenamente las órdenes de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia", además de "acabar con su política de hambruna, levantar el asedio y garantizar el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria a gran escala".

Hambruna
La Comisión también tuvo en cuenta la situación de hambruna en Gaza.

La Comisión también tuvo en cuenta la situación de hambruna en Gaza.

Además, Pillay subrayó que "la comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza". "Cuando surgen señales y pruebas claras de genocidio, la falta de acción para detenerlo equivale a complicidad", sostuvo.

Israel rechazó el informe, al que calificó como un reporte "distorsionado y falso". El gobierno de Netanyahu se ha negado a cooperar con la Comisión y la acusó tanto a ella como al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de tener un sesgo anti-israelí.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nicolás Marín hizo un llamado contra la violencia en Medio Oriente: Frenen esto, el mundo necesita paz. Está muriendo demasiada gente.

Las lágrimas del fotógrafo argentino que fue a Gaza junto a Greta Thunberg: "No aguanté, me sobrepasó la situación"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump criticó el ataque de Israel contra la cúpula de Hamás en Qatar

Los Jefes de Estado llegarán a Nueva York en los últimos días de septiembre.

Se reúne la Asamblea General de la ONU con el foco puesto en Gaza: cómo impactará en el conflicto de Medio Oriente

Por el atentado murió Sarah Mendelson, una argentina que vivía en Jerusalén desde hace años

El brazo armado de Hamas se atribuyó el atentado en Jerusalén donde murió una argentina

Hamás confirmó el ataque, pero no precisó si hubo heridos.

Israel atacó a la cúpula de Hamás en Qatar en medio de las negociaciones por Gaza

Israel recrudeció sus ataques sobre la Ciudad de Gaza.

Israel ordenó la evacuación de la Ciudad de Gaza ante los próximos ataques

Rating Cero

Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.
play

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de la Selección y se aclaró rápidamente.

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de selección y se aclaró rápidamente: ¿qué pasó?

Alfa Santiago fue cuestionado por La Tora.

La Tora apuntó contra Alfa Santiago por los comentarios que hizo sobre el accidente de Thiago Medina

El actor murió a sus 89 años.

Murió Robert Redford: dónde ver sus películas más recordadas

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

últimas noticias

El jugador llegó a River a principios de 2010.

Descendió con River, jugó en Europa y se retiró a los 30 años: nadie sabe sobre él

Hace 10 minutos
play
Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Hace 11 minutos
play
Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Hace 17 minutos
Aportan proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables.

Por qué hay que lavar los frutos secos: los beneficios que trae y cómo hacerlo

Hace 17 minutos
Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de la Selección y se aclaró rápidamente.

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de selección y se aclaró rápidamente: ¿qué pasó?

Hace 17 minutos