Donald Trump aseguró que EEUU le "abrió un agujero" a un buque iraní que intentó evadir su bloqueo El presidente de Estados Unidos confirmó la intercepción de un navío de Irán en el Golfo de Omán, que presuntamente intentaba navegar por el estrecho de Ormuz. Cómo siguen las negociaciones en Pakistán. Por + Seguir en







Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la marina estadounidense interceptó y le "abrió un agujero" a un buque de Irán en el Golfo de Omán por intentar evadir el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. "Los marines estadounidenses tienen la custodia total del buque", celebró el mandatario.

"Nuestra nave de la Marina interceptó al TOUSKA en el Golfo de Omán y le dio una advertencia para que se detuvieran. La tripulación iraní se negó a obedecer, por lo que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un agujero en la sala de máquinas", detalló Trump este domingo en Truth Social.

Donald Trump buque iraní Truth Social Donald Trump en Truth Social. Traducción: Google Translate. La intercepción tiene lugar tras la insistencia del empresario republicano en retomar las negociaciones con Irán en Pakistán, pese al primer fracaso. La república islámica se negó a mandar representantes a una segunda instancia mientras continúe el bloqueo estadounidense.

"El TOUSKA está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos debido a su historial de actividades ilegales. Tenemos la custodia total del buque y estamos investigando su carga", concluyó el jefe de Estado norteamericano sobre el secuestro del navío.

Durante le primer mes de guerra, Trump había confirmado que pretendía "apoderarse del petróleo de Irán" y se había referido a la posibilidad de invadir la isla de Kharg, donde se concentra el 90% de la producción del crudo iraní. "Lo que más me gusta es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunas personas estúpidas en Estados Unidos dicen: '¿Por qué haces eso?' Pero son personas estúpidas", había apuntado.