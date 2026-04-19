19 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump aseguró que EEUU le "abrió un agujero" a un buque iraní que intentó evadir su bloqueo

El presidente de Estados Unidos confirmó la intercepción de un navío de Irán en el Golfo de Omán, que presuntamente intentaba navegar por el estrecho de Ormuz. Cómo siguen las negociaciones en Pakistán.

Por
Donald Trump

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la marina estadounidense interceptó y le "abrió un agujero" a un buque de Irán en el Golfo de Omán por intentar evadir el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. "Los marines estadounidenses tienen la custodia total del buque", celebró el mandatario.

El presidente estadounidense Donald Trump. 
Te puede interesar:

La ultraderecha y los cristianos comienzan a soltarle la mano a Trump por su rol en Irán

"Nuestra nave de la Marina interceptó al TOUSKA en el Golfo de Omán y le dio una advertencia para que se detuvieran. La tripulación iraní se negó a obedecer, por lo que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un agujero en la sala de máquinas", detalló Trump este domingo en Truth Social.

Donald Trump buque iraní Truth Social
Donald Trump en Truth Social. Traducción: Google Translate.

Donald Trump en Truth Social. Traducción: Google Translate.

La intercepción tiene lugar tras la insistencia del empresario republicano en retomar las negociaciones con Irán en Pakistán, pese al primer fracaso. La república islámica se negó a mandar representantes a una segunda instancia mientras continúe el bloqueo estadounidense.

"El TOUSKA está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos debido a su historial de actividades ilegales. Tenemos la custodia total del buque y estamos investigando su carga", concluyó el jefe de Estado norteamericano sobre el secuestro del navío.

Durante le primer mes de guerra, Trump había confirmado que pretendía "apoderarse del petróleo de Irán" y se había referido a la posibilidad de invadir la isla de Kharg, donde se concentra el 90% de la producción del crudo iraní. "Lo que más me gusta es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunas personas estúpidas en Estados Unidos dicen: '¿Por qué haces eso?' Pero son personas estúpidas", había apuntado.

Dónde se encuentra el Golfo de Omán en relación al estrecho de Ormuz

El Golfo Pérsico y el Golfo de Omán escoltan al estrecho de Ormuz, se atraviesa por allí para llegar a uno u otro golfo según la dirección en que se navegue. Irán se enfrentó a Estados Unidos a partir de su negativa a permitir la circulación de sus barcos y de barcos aliados a través del estrecho, uno de los pasajes comerciales de petróleo más importantes del mundo. Lo que elevó el precio del barril de crudo en todo el mundo.

Estrecho de Ormuz señalizado
El estrecho de Ormuz señalizado en rojo.

El estrecho de Ormuz señalizado en rojo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump lanzó una nueva advertencia a Irán.

Trump confirmó que EEUU vuelve a negociar con Irán en Pakistán

Las artistas deslumbraron a más de 100 mil fanáticos en el Coachella 2026.

¡Histórico! Sabrina Carpenter sacudió Coachella con Madonna como invitada de lujo

Trump, duro contra Irán en medio de la tregua.

Trump aseguró que "Irán no puede chantajear" a Estados Unidos con amenazas

La reapertura del estrecho duró apenas unas horas.

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y se mantiene "bajo estricto control militar"

El estrecho permanecerá abierto mientras dure la tregua.

Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz: se desploma el precio del petróleo

El ataque a Beirut pone en duda la tregua.

Rige el alto al fuego entre Israel y Líbano, pero hubo ataques en Beirut

Rating Cero

El atacante ingresó al set de grabación con un arma blanca.

Tragedia en el set: un hombre ingresó al rodaje de "Sin senos sí hay paraíso" y mató a dos personas

Rocío Oliva, en pareja con el exfutbolista Néstor Ortigoza, fue a bancar al Millonario. 

Rocío Oliva dijo presente en el Superclásico y opinó sobre el nuevo juicio por Maradona

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Actualmente cumple una condena de 50 años de prisión.

Qué pasó con Samuel Bateman: el líder religioso autoproclamado profeta y su historia llegó a Netflix

Coty Romero reveló que su salida estaba pactada.

Coty Romero reveló que su salida de Cárcel de Gemelos estaba arreglada: "No me podía quedar"

Posible infidelidad de Adabel Guerrero a su marido, tras catorce años de relación. Pura polémica.

Se filtró por qué Adabel Guerrero se separó de su pareja después de 14 años

últimas noticias

La familia llevaba en el baúl 42 paquetes rectangulares con una sustancia blanca. 

Una familia fue detenida con 23 kilos de cocaína escondidos en el baúl del auto en la Ruta Nacional N° 34

Hace 4 minutos
Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River

Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River

Hace 43 minutos
Boca le ganó a River en el Superclásico.

Boca le ganó a River por el torneo Apertura 2026: cuándo es el próximo Superclásico

Hace 55 minutos
River perdió con Boca.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota con Boca por el Superclásico

Hace 55 minutos
Boca le ganó a River en el Monumental.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra River por el Superclásico

Hace 59 minutos