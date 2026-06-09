Se confirmó el nuevo trabajo de Griselda Siciliani, lejos del mundo de las series

Regresará con una propuesta renovada, la cual se podrá disfrutar a fines de este mes. De qué se trata.

La actriz Griselda Siciliani volvió ser noticia este martes, pero esta vez por un proyecto completamente diferente a los trabajos audiovisuales que marcaron su agenda en los últimos meses. La actriz confirmó su regreso a los escenarios con “Boîte” , un espectáculo que protagonizará junto a su histórico compañero artístico Carlos Casella . La propuesta tendrá su estreno el próximo 25 de junio en La Trastienda .

El nuevo show promete una experiencia que combina música, actuación, performance, humor, sensualidad y elementos del cabaret contemporáneo , una fórmula que busca recuperar el espíritu de las tradicionales boîtes y adaptarlo a los tiempos actuales. Desde la producción adelantaron que "se tratará de una puesta escénica dinámica, atravesada por distintos géneros y emociones" .

La noticia también marca el reencuentro profesional de Siciliani y Casella, una dupla que construyó una sólida trayectoria sobre las tablas con espectáculos como “Estás que te pelas” , “Sputza” y “Pura Sangre” . Ahora, ambos apuestan a una propuesta que busca romper etiquetas y ofrecer una experiencia artística diferente dentro de la cartelera teatral de la Ciudad de Buenos Aires .

Antes del estreno de “Boîte”, la actriz también compartió su entusiasmo por volver a un formato artístico que le permite desplegar múltiples facetas sobre el escenario. Así, la expectativa crece entre los seguidores de la protagonista, que volverán a verla en un ámbito donde construyó algunos de los momentos más destacados de su carrera y donde suele mostrar una versión artística más libre, arriesgada y cercana al público .

El gesto de Luciano Castro con Griselda Siciliani

Mientras la actriz concentra su atención en este nuevo desafío laboral, un movimiento de Luciano Castro en redes sociales volvió a colocar a ambos en el centro de la conversación pública. El actor reaccionó con un “me gusta” a una publicación de Siciliani en Instagram, un detalle que rápidamente fue detectado por seguidores y especialistas en espectáculos.

La interacción no tardó en generar especulaciones sobre el vínculo entre los artistas, especialmente porque se produjo varios meses después de la separación de la pareja. El gesto fue ampliamente comentado en redes sociales y distintos programas de entretenimiento lo interpretaron como una señal de cercanía o buena relación entre ambos.

luciano-castro-y-griselda-siciliani Luciano Castro y Griselda Siciliani salieron durante casi dos años.

Sin embargo, la propia Siciliani había sido contundente semanas atrás cuando fue consultada sobre una posible reconciliación. La actriz aseguró que se encuentra atravesando una "etapa positiva" y dejó en claro que la relación sentimental "terminó", aunque mantiene un trato cordial con Castro.