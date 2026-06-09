Aguinaldo 2026: la mayor parte de los asalariados lo destinará principalmente al pago de deudas

"En un contexto de desaceleración inflacionaria pero todavía con incertidumbre, una parte importante de los argentinos utilizará el aguinaldo con un criterio defensivo", revela el reciente informe de la consultora Focus Market.

"Pago de deudas", "Compra de dólares" y "Gastos generales" son los tres destinos principales de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario que se cobra en junio , según el último informe de la consultora Focus Market. La encuesta alcanzó a 3.575 casos y las opciones de inversión y ocio fueron las menos elegidas.

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"Pago de deudas" fue la preferida en el 23,5% de las respuestas , seguida por "Compra de dólares" (17.8%) y "Gastos generales" (16,2%). Recién en el cuarto y quinto lugar aparecen "Acciones" (13,9%) y "Fondo Común de Inversión" (11%). Solo un 10,3% destinará su aguinaldo a "Vacaciones" .

"En un contexto de desaceleración inflacionaria pero todavía con incertidumbre , una parte importante de los argentinos utilizará el aguinaldo con un criterio defensivo", explicó Damián Di Pace , director de la consultora Focus Market.

Di Pace señaló que " el dólar continúa funcionando como refugio psicológico y financiero frente a cualquier expectativa de volatilidad cambiaria futura", aunque reconoció una diferencia en la clase media y media alta.

"En los segmentos de clase media y media alta aparece una tendencia cada vez más marcada hacia la inversión financiera del aguinaldo. Crece el interés por acciones locales, fondos comunes de inversión y cuentas remuneradas que permiten mantener liquidez con rendimiento diario", apuntó el periodista.

¿Cómo se había usado el aguinaldo de diciembre de 2025?

Si bien "Pago de deudas" también fue la opción más elegida para usar la segunda cuota del sueldo anual complementario de 2025, en comparación con junio de 2026, hubo una caída de seis puntos porcentuales. Mientras que se incrementaron las opciones "Compra de dólares" y "Gastos generales" en seis y cinco puntos porcentuales, respectivamente.

Sin embargo, en diciembre de 2025, la mayoría de las personas encuestadas habían apostado por "Pago de deudas", "Acciones" y "Vacaciones", en ese orden de preferencia.

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¿Cuántas personas cobrarán el aguinaldo de junio de 2026?

De acuerdo con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en febrero de 2026 había 10,02 millones de asalariados registrados con derecho a aguinaldo, distribuidos entre 6,19 millones en el sector privado, 3,37 millones en el sector público y 451.600 en casas particulares.

El Sueldo Anual Complementario se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por la trabajadora dentro de cada uno de los semestres. La primera cuota se paga en la última jornada laboral del mes de junio y la segunda cuota en la última jornada laboral de diciembre.

Para calcularlo se puede usar la siguiente fórmula: (El mejor salario del semestre / 12) x Cantidad de meses trabajados en el último semestre.