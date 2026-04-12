El barril de petróleo volvió a superar los u$s100 tras la orden de Estados Unidos de bloquear el estrecho de Ormuz

La medida dispuesta por Donald Trump frente al fracaso de las negociaciones de paz reactivó el temor a un shock energético global y disparó el valor del crudo en los mercados internacionales.

El barril de crudo volvió a cotizar por encima de los u$s100 como consecuencia del fracaso en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán . En la apertura de los mercados, el West Texas Intermediate (WTI) trepó por sobre los u$s104,50 y el Brent alcanzó los u$s102 .

El salto en los precios respondió a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump , quien dispuso un cerco naval sobre el estrecho de Ormuz y los puertos de Irán . La orden profundizó la crisis luego de que las partes no lograran un acuerdo para sostener el alto el fuego.

El Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM) confirmó la ejecución de la medida. El operativo restringe de forma total el tráfico marítimo hacia y desde las terminales del país persa.

A través de un comunicado oficial, la entidad militar detalló el alcance de las acciones. "El bloqueo se aplicará de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes , incluidos todos los puertos iraníes del golfo Pérsico y del golfo de Omán", precisó el texto.

No obstante, el mando estadounidense aclaró que el tránsito ajeno a las terminales bloqueadas mantendrá sus garantías operativas. "Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos ", agregaron.

Este escenario encendió nuevamente las alarmas económicas a nivel mundial. La alteración en los flujos de exportación amenaza con provocar mayores presiones inflacionarias y costos adicionales para las economías dependientes de la importación de combustibles.

Fracaso de las negociaciones

El Comando Central de Estados Unidos anunció un bloqueo del tráfico marítimo en los puertos iraníes desde este lunes a las 11 de la Argentina, luego de que fracasaran las negociaciones por la paz entre esos países en el marco de la guerra en Medio Oriente, por la cual se incrementó la actividad militar.

En un comunicado, el comando encabezado por el almirante Brad Cooper confirmó la medida, después de una disposición del mandatario estadounidense, Donald Trump: "Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzarán a implementar un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 a. m. (hora del este), de acuerdo con la proclamación del Presidente".

"El bloqueo se aplicará de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán. Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos", agregó en esta línea.

En tal sentido, expuso las indicaciones a los tripulantes de los barcos: "Se proporcionará información adicional a los marineros comerciales mediante un aviso formal antes del inicio del bloqueo. Se recomienda a todos los marineros que estén atentos a las transmisiones de Avisos a los Navegantes y que se comuniquen con las fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 (de puente a puente) cuando naveguen en el Golfo de Omán y en las aproximaciones al Estrecho de Ormuz".

Los representantes de Estados Unidos e Irán dialogaron el sábado durante más de 15 horas en Pakistán, por lo cual había una expectativa mundial. Sin embargo, el vicepresidente norteamericano, JD Vance, anunció el retiro de las negociaciones "porque Irán ha elegido no aceptar las exigencias".