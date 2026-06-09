Un famoso conductor se puso de novio a los 66 años con una mujer joven: "Le estás chupando el colágeno"

Un bombazo sobre el presente sentimental de Claudio Rígoli sacudió el mundo del espectáculo luego de que se confirmara su romance con una mujer joven . La encargada de dar a conocer la primicia fue la entrevistadora conocida como La mamá Jacky, quien abordó al periodista de forma directa durante un reportaje: " Sos como un vampiro , porque hace un montón de años que estás en la TV. Pero ya sé cuál es tu secreto, te ví acompañado de una hermosa dama ".

Lejos de esquivar el comentario de la cronista, la figura de El Nueve decidió romper con el histórico hermetismo que rodea a su vida privada para ratificar el excelente momento afectivo que atraviesa. Por eso mismo, no dudó en blanquear el tiempo que lleva consolidado este vínculo amoroso y sentenció frente a los micrófonos: " Hace tres años que estamos y bien , estamos bien"

La charla levantó temperatura cuando la conductora del espacio redobló la apuesta y lanzó una picante observación respecto a la marcada diferencia de edad entre ambos, disparando sin filtros: " Le estás chupando el colágeno digamos ". El conductor de Telenueve Central reaccionó con humor ante la llamativa broma, tomándose la situación entre risas para descontracturar el ida y vuelta televisivo.

De esta manera, el reconocido comunicador de 66 años reveló que su corazón ya tiene dueña desde hace un largo tiempo. Con esta sorpresiva declaración, dejó en claro que se encuentra profundamente enamorado y que prefiere disfrutar de esta tranquila etapa en pareja, aunque ahora con un poco menos de atención de la gente y de los medios.

El romance que vive Claudio Rígoli

El presente sentimental de Claudio Rígoli se convirtió en el foco de atención de los medios de espectáculos tras confirmarse su relación con una mujer más joven. El emblemático conductor de Telenueve Central, reconocido por mantener un perfil sumamente reservado con su intimidad, decidió romper el silencio y blanquear un noviazgo que ya lleva tres años de consolidación.

Claudio Rigoli 2

El comunicador, apodado cariñosamente como "El Conde" por su elegancia y distinción, siempre fue catalogado como uno de los solteros más codiciados del ambiente periodístico. Tras su divorcio hace ya muchos años y luego de enfocarse plenamente en la crianza de sus dos hijos, Santiago y Agustina, Rígoli se había mostrado muy esquivo a las presentaciones oficiales de pareja.

Más allá de las inevitables repercusiones y comentarios que genera la diferencia de edad en el plano mediático, el presentador de Telenueve Central se enfoca en resguardar la armonía de su rutina diaria. Quienes lo conocen en los pasillos del canal destacan que este gran momento personal se traduce en su energía diaria, demostrando que la madurez sentimental le asentó de manera ideal.