7 de junio de 2026 Inicio
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Tras el ataque a Israel, Donald Trump le pidió a Irán que retome las negociaciones: "Es suficiente"

El presidente de Estados Unidos aseguró que un acuerdo con las autoridades iraníes podría firmarse "la próxima semana" y remarcó que los misiles que disparó la república islámica "dificultan las conversaciones en curso". "Vuelvan a la mesa y cierren un trato", pidió.

Por
Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en Fox News que "el reciente ataque con misiles desde Irán hacia Israel dificulta las conversaciones en curso" y se dirigió directamente a las autoridades de Irán: "Ya han disparado sus misiles, es suficiente. Vuelvan a la mesa y cierren un trato".

Donald Trump junto a Gustavo Petro.
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donald trump y benjamin netanyahu 28-1-25.png

Tras el impacto de los misiles, el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria iraní, Mayid Musaví, consideró que "la promesa se ha cumplido" y el asesor militar del líder supremo iraní, general Mohsen Rezaei, afirmó: "El ataque es una advertencia para que cesen las agresiones. Cada nueva acción tendrá una respuesta más contundente y mayores costos".

El comunicado oficial de la Guardia Revolucionaria justificó la ofensiva como represalia por los "crímenes generalizados del régimen sionista en el sur de Líbano".

La amenaza de Irán tras el ataque a Israel

Tras ejecutar los lanzamientos de proyectiles, el régimen iraní decretó el cierre preventivo de su espacio aéreo y elevó el tono del conflicto diplomático y militar. Las autoridades del país persa aseguraron de forma contundente que un eventual contraataque de Israel o de Estados Unidos provocará consecuencias de mayor magnitud.

A través de un documento público, la Guardia Revolucionaria de Irán calificó los ataques contra territorio israelí como una simple señal de alarma. El texto de las fuerzas armadas puntualizó: "La operación de esta noche fue una advertencia", y los jefes militares añadieron luego que, de continuar las agresiones en Medio Oriente, las acciones futuras serán "más amplias".

Por su parte, altos funcionarios políticos respaldaron la firme postura de la cúpula armada nacional. El portavoz del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, anticipó ante la prensa "una respuesta decisiva y dolorosa" para sus rivales militares y emitió un mensaje final: "Mirad al cielo de los territorios ocupados esta noche".

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