Donald Trump confirmó que Estados Unidos vuelve a negociar con Irán en Pakistán El presidente anunció que volvió a enviar a sus representantes para intentar llegar a un nuevo acuerdo tras el fracaso de la primera cumbre, en la que participó el vice JD Vance. "De no aceptar este acuerdo, destruiremos todas y cada una de las centrales eléctricas", amenazó. Por + Seguir en







Donald Trump lanzó una nueva advertencia a Irán. Redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su país que volvió a enviar a sus representantes para intentar llegar a un nuevo entendimiento con Irán en Pakistán tras el fracaso de la primera cumbre, en la que participó el vice JD Vance. "De no aceptar este acuerdo, destruiremos todas y cada una de las centrales eléctricas", amenazó.

"Irán decidió disparar balas ayer en el Estrecho de Ormuz: ¡Una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego! Muchos de ellos estaban dirigidos a un barco francés y un carguero del Reino Unido. Eso no fue agradable, ¿verdad? Mis representantes van a Islamabad, Pakistán. Estarán allí mañana por la noche, para las negociaciones", escribió el mandatario este domingo en su cuenta de su red social, Truth Social.

Luego, añadió: "Irán anunció recientemente que estaban cerrando el Estrecho, lo cual es extraño, porque nuestro bloqueo ya lo ha cerrado. Nos están ayudando sin saberlo, y son los que pierden con el pasaje cerrado, u$s500 millones al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen, en este momento, a los Estados Unidos, Texas, Louisiana y Alaska, para cargar, felicitaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica, siempre queriendo ser 'el tipo duro!'".

"Estamos ofreciendo un acuerdo muy justo y razonable, y espero que lo tomen porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a noquear a cada planta de energía, y a cada puente, en Irán. Bajarán rápido, bajarán con facilidad y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que se tiene que hacer, que debería haber hecho a Irán, por otros presidentes, durante los últimos 47 años. ¡Es hora de que la máquina de matar de Irán termine!", concluyó.

Truth Social Donald Trump acuerdo Irán Pakistán 19 abril 2026 La advertencia de Donald Trump a Irán si no aceptan su acuerdo. Trump calificó la guerra con Irán como una "pequeña intervención": "Debería terminar bastante pronto" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió la ofensiva bélica en Irán como una "pequeña intervención", fundamental para bloquear el programa nuclear de Teherán, que "debería terminar bastante pronto". El mandatario justificó la operación militar durante un evento político en la ciudad de Las Vegas.