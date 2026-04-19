19 de abril de 2026 Inicio
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Donald Trump confirmó que Estados Unidos vuelve a negociar con Irán en Pakistán

El presidente anunció que volvió a enviar a sus representantes para intentar llegar a un nuevo acuerdo tras el fracaso de la primera cumbre, en la que participó el vice JD Vance. "De no aceptar este acuerdo, destruiremos todas y cada una de las centrales eléctricas", amenazó.

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Donald Trump lanzó una nueva advertencia a Irán.

Donald Trump lanzó una nueva advertencia a Irán.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su país que volvió a enviar a sus representantes para intentar llegar a un nuevo entendimiento con Irán en Pakistán tras el fracaso de la primera cumbre, en la que participó el vice JD Vance. "De no aceptar este acuerdo, destruiremos todas y cada una de las centrales eléctricas", amenazó.

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"Irán decidió disparar balas ayer en el Estrecho de Ormuz: ¡Una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego! Muchos de ellos estaban dirigidos a un barco francés y un carguero del Reino Unido. Eso no fue agradable, ¿verdad? Mis representantes van a Islamabad, Pakistán. Estarán allí mañana por la noche, para las negociaciones", escribió el mandatario este domingo en su cuenta de su red social, Truth Social.

Luego, añadió: "Irán anunció recientemente que estaban cerrando el Estrecho, lo cual es extraño, porque nuestro bloqueo ya lo ha cerrado. Nos están ayudando sin saberlo, y son los que pierden con el pasaje cerrado, u$s500 millones al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen, en este momento, a los Estados Unidos, Texas, Louisiana y Alaska, para cargar, felicitaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica, siempre queriendo ser 'el tipo duro!'".

"Estamos ofreciendo un acuerdo muy justo y razonable, y espero que lo tomen porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a noquear a cada planta de energía, y a cada puente, en Irán. Bajarán rápido, bajarán con facilidad y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que se tiene que hacer, que debería haber hecho a Irán, por otros presidentes, durante los últimos 47 años. ¡Es hora de que la máquina de matar de Irán termine!", concluyó.

Truth Social Donald Trump acuerdo Irán Pakistán 19 abril 2026
La advertencia de Donald Trump a Ir&aacute;n si no aceptan su acuerdo.

La advertencia de Donald Trump a Irán si no aceptan su acuerdo.

Trump calificó la guerra con Irán como una "pequeña intervención": "Debería terminar bastante pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió la ofensiva bélica en Irán como una "pequeña intervención", fundamental para bloquear el programa nuclear de Teherán, que "debería terminar bastante pronto". El mandatario justificó la operación militar durante un evento político en la ciudad de Las Vegas.

El jefe de Estado vaticinó un cierre rápido del conflicto y descartó la necesidad de prorrogar el alto el fuego, con fecha de caducidad para el próximo 22 de abril. Según el líder republicano, el progreso de las reuniones bilaterales acerca la firma de un pacto definitivo.

Para respaldar la decisión del ataque inicial de febrero, Trump reiteró que, sin esa acción preventiva, los iraníes "ahora tendrían armas nucleares". Además, remarcó la voluntad actual de su contraparte para sellar un tratado en el corto plazo.

El proceso diplomático cuenta con la mediación activa de Pakistán, sede actual de los debates de paz entre ambas potencias. Frente a este contexto, el mandatario dejó la puerta abierta a un viaje oficial hacia ese territorio asiático y afirmó: "Podría ir, sí. Podría ir si el acuerdo se firma en Islamabad".

A pesar del clima optimista, la Casa Blanca mantiene la presión frente a un eventual colapso de los canales de diálogo. Sobre este punto particular, Trump lanzó una advertencia tajante para sus rivales e indicó que "si no hay acuerdo, se van a reanudar los combates".

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