Irán afirmó que no enviará negociadores a Pakistán mientras siga el bloqueo de Estados Unidos Luego de que Donald Trump anunciara el viaje una delegación a Islamabad para una nueva ronda de conversaciones, desde Teherán descartaron su participación y afirmaron que no habrá diálogo mientras continúe la actividad militar estadounidense contra los puertos iraníes. Por + Seguir en







El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, durante las fallidas negociaciones en Pakistán. Reuters

Luego de que Donald Trump anunciara el envío de una delegación a Pakistán para una nueva ronda de negociaciones con Irán, desde Teherán descartaron su participación y afirmaron que no habrá diálogo mientras continúe el bloqueo marítimo impuesto por Washington contra los puertos iraníes.

La agencia Tasnim, vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní, indicó este domingo que el país persa no corresponderá con el envío de una delegación a Islamabad debido a la continuidad del bloqueo norteamericano.

El medio señaló, sin embargo, que el intercambio de mensajes entre Irán y Estados Unidos a través del intermediario pakistaní ha continuado en los últimos días tras la primera ronda de conversaciones celebrada el fin de semana pasado en Islamabad, que concluyó sin acuerdo, según Teherán, por las exigencias y ambiciones de la parte estadounidense.

Esta información llega después de que el presidente estadounidense anunciara este domingo que sus enviados especiales viajarán el lunes a Pakistán para participar en una segunda ronda de conversaciones con Irán. La misión estará liderada nuevamente por el vicepresidente, JD Vance.

Trump advirtió que, si Teherán no acepta el acuerdo propuesto por Washington, Estados Unidos podría destruir "todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes" de Irán, una amenaza que el republicano ya había planteado antes de que las partes acordaran el 8 de abril una tregua de dos semanas que expira el miércoles.