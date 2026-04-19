19 de abril de 2026 Inicio
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Irán afirmó que no enviará negociadores a Pakistán mientras siga el bloqueo de Estados Unidos

Luego de que Donald Trump anunciara el viaje una delegación a Islamabad para una nueva ronda de conversaciones, desde Teherán descartaron su participación y afirmaron que no habrá diálogo mientras continúe la actividad militar estadounidense contra los puertos iraníes.

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El presidente del Parlamento iraní

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, durante las fallidas negociaciones en Pakistán.

Reuters
Donald Trump lanzó una nueva advertencia a Irán.
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La agencia Tasnim, vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní, indicó este domingo que el país persa no corresponderá con el envío de una delegación a Islamabad debido a la continuidad del bloqueo norteamericano.

Esta información llega después de que el presidente estadounidense anunciara este domingo que sus enviados especiales viajarán el lunes a Pakistán para participar en una segunda ronda de conversaciones con Irán. La misión estará liderada nuevamente por el vicepresidente, JD Vance.

Trump advirtió que, si Teherán no acepta el acuerdo propuesto por Washington, Estados Unidos podría destruir "todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes" de Irán, una amenaza que el republicano ya había planteado antes de que las partes acordaran el 8 de abril una tregua de dos semanas que expira el miércoles.

Irán denunció este domingo que el cerco marítimo de Estados Unidos es "ilegal" y "delictivo"

La acusación se produce después de que Teherán volviera a imponer el sábado un "control estricto" en el estrecho de Ormuz, bloqueando el paso de buques en respuesta al cerco estadounidense, un día después de anunciar su reapertura.

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