Se filtró la foto de Wanda Nara y Martín Migueles que confirmaría la reconciliación La aparición de una inesperada imagen volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre ambos y generó nuevas especulaciones sobre su presente. Agregar C5N en









¿Wanda Nara y Martín Migueles vuelven a estar juntos? Redes sociales

Una imagen de Wanda Nara y Martín Migueles volvió a despertar rumores sobre un posible acercamiento entre ambos.

La pareja fue vista nuevamente junta luego de haber anunciado su separación meses atrás.

La fotografía generó repercusiones por un particular gesto que llamó la atención de sus seguidores.

Aunque ninguno confirmó un regreso, la postal volvió a instalar las dudas sobre su relación. Wanda Nara volvió a estar en el centro de la atención luego de que apareciera una imagen junto a Martín Migueles que reavivó las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos. La fotografía, difundida en las últimas horas, generó repercusiones debido al gesto que tuvieron durante una salida en Nueva York.

La pareja había confirmado su separación hace poco más de dos meses, en medio de un contexto complicado por la investigación que involucró al empresario. Sin embargo, una reciente postal volvió a abrir la posibilidad de una reconciliación, ya que ambos fueron vistos compartiendo un momento juntos durante su estadía en Estados Unidos.

La conductora fue vista junto al empresario en Estados Unidos. Redes sociales La imagen fue dada a conocer en el programa Sálvese quien pueda y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y distintos medios. Allí se observa a Wanda Nara y Martín Migueles recorriendo una tienda deportiva mientras caminan tomados de la mano, un detalle que despertó nuevas especulaciones sobre el estado actual de la relación.

Cómo fue la foto de Wanda Nara y Martín Migueles que confirmaría la reconciliación La fotografía muestra a ambos de espaldas, sin realizar una pose frente a la cámara y con un estilo relajado. Aunque ninguno de los dos confirmó un regreso, el gesto de caminar juntos y tomados de la mano fue interpretado por muchos como una señal de un posible acercamiento.

Así es la foto que hace crecer los rumores de reconciliación entre Wanda y Migueles. Redes sociales Para la salida, Wanda Nara apostó por un look cómodo con un buzo gris con capucha, calzas negras y zapatillas deportivas. Martín Migueles, en tanto, eligió una remera gris oversize, shorts negros y calzado deportivo, siguiendo una estética casual para recorrer la ciudad estadounidense.

La postal fue publicada en las historias de Sálvese quien pueda junto con una breve descripción del momento, aunque sin brindar detalles sobre el vínculo actual entre ambos. Mientras la pareja mantiene silencio sobre su situación sentimental, la imagen volvió a instalar las dudas sobre una posible reconciliación.