Fue una estrella en una serie adolescente de Nickelodeon pero hoy vive en situación de calle: de quien se trata El caso volvió a captar la atención tras la difusión de nuevos videos que despertaron preocupación y reabrieron el debate entre los usuarios. Agregar C5N en









En la actualidad, el exactor vive en situación de calle y su caso reaparece con frecuencia en redes sociales, donde nuevas imágenes generan preocupación entre los usuarios.

Quién es Tylor Chase y qué personaje interpretó en la recordada ficción juvenil.

Cómo pasó de alcanzar la fama en televisión a vivir una difícil realidad.

Qué se sabe sobre su presente y los videos que se viralizaron en redes sociales.

Las participaciones que tuvo tras finalizar su etapa en Nickelodeon.

Por qué su historia volvió a conmover a miles de usuarios en internet. Fue una estrella de una serie adolescente de Nickelodeon, pero hoy vive en situación de calle: la historia del exactor volvió a viralizarse en redes sociales luego de que circularan nuevos videos sobre su presente. Su caso despertó preocupación entre los seguidores de la popular producción juvenil, ¿de quién se trata?

Recordado por interpretar a Martin Qwerly en la tira juvenil El manual de supervivencia de Ned (Ned's Declassified School Survival Guide), volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras la difusión de nuevas imágenes que muestran su realidad actual. El exactor, que alcanzó la fama durante su adolescencia gracias a la exitosa producción de la cadena infantil, hoy es homeless en California.

Las grabaciones compartidas en TikTok reavivaron el interés por su relato y generaron miles de comentarios de usuarios que expresaron preocupación por su estado y recordaron su paso por la televisión.

Cuál es la historia del actor Tylor Chase Tylor Chase interpretó a Martin Qwerly, uno de los personajes recurrentes de El manual de supervivencia de Ned, serie emitida entre 2004 y 2007 que se convirtió en un éxito entre el público adolescente. Tras finalizar el programa, el actor participó en algunas producciones televisivas de manera esporádica, aunque con el paso de los años fue alejándose de la industria del entretenimiento hasta desaparecer del ámbito artístico. Además, participó en otros prpyectos televisivos con apariciones esporádicas, aunque ninguna logró alcanzar el mismo impacto que el programa que impulsó su carrera.

El caso de Chase comenzó a viralizarse en 2025, cuando usuarios de TikTok compartieron videos que lo mostraban viviendo en las calles de California. En una de las grabaciones más recientes, una persona lo reconoció y le preguntó si había trabajado para Disney Channel. Él respondió que había formado parte de Nickelodeon y mencionó su participación en El manual de supervivencia de Ned, confirmando además su identidad. Las imágenes generaron reacciones encontradas: mientras muchos usuarios manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa el exactor, otros cuestionaron la decisión de grabarlo y difundir el video en redes sociales.

El presente del hombre de 36 años reabrió el debate sobre las dificultades que enfrentan algunos exempleados de la industria del entretenimiento tras alcanzar la fama a una edad temprana. Su historia volvió a captar la atención de miles de personas, que recordaron su participación en una de las series juveniles más populares de Nickelodeon y expresaron su deseo de que pueda recibir la ayuda necesaria para mejorar su situación. @dingleberryclips DEVELOPING: Former Nickelodeon child star Tylor Chase who is known for his role "Martin" in the show Ned's declassified survival guide was spotted appearing unrecognizable and homeless in California. Many fans are questioning 'What does Nickelodeon do to these kids!?? #explorepage #fyp original sound - DingleBerryClips