26 de julio de 2026 Inicio
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Javier Milei denunció que el gobierno de Brasil "es el que puso más plata" en la campaña antiargentina

En una entrevista desde La Rural, señaló que "un 25% de los recursos" salió de la administración de Lula Da Silva. "Después vienen a hablar de interferencia", remarcó.

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Milei volvió a apuntar contra el gobierno de Brasil. 

Milei volvió a apuntar contra el gobierno de Brasil. 

El presidente Javier Milei denunció este domingo que el gobierno de Brasil "es el que puso más plata" en la campaña antiargentina, que se desató luego de la final del Mundial 2026, donde Argentina perdió contra España. En una entrevista brindada luego de inaugurar la 138º Exposición de La Rural, el jefe de Estado escaló la tensión con le gigante sudamericano al señalar que "un 25% de los recursos" salió de la administración de Lula Da Silva.

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"Están nerviosos, porque se está demostrando que usted saca al Estado del medio y la gente prospera, y todos los parásitos que viven del Estado están desesperado!", explicó Milei en una entrevista por Radio Mitre, al defender su política económica.

Para luego, preguntarse y denunciar: "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina?. El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Todos después vienen a hablar de interferencia".

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A posterior, el jefe de Estado recordó la implicancia del líder del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones presidenciales de 2023 en Argentina al analizar que Lula "jugaba un rol muy activo en la campaña". "¿O a usted se le olvida que los asesores de (Sergio) Massa eran un grupo de brasileños que le mandó Lula? ¡Vamos!".

Continuando con el análisis de la campaña contra la imagen internacional de Argentina, Javier Milei sostuvo que "también han financiado esta campaña antiargentina México y el Partido Demócrata de los Estados Unidos".

Para le jefe de Estado, esas "son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen porque si usted empieza a demostrar que corriendo del estado a los parásitos estos la gente está mejor".

Tras los ataques de Milei, Lula llamó a consultas al embajador de Brasil en Argentina

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, luego de los duros ataques que Javier Milei lanzó contra el mandatario brasileño durante un acto en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en San Pablo. La convocatoria fue dispuesta por el canciller Mauro Vieira y comunicada formalmente a la representación diplomática argentina.

La decisión de Brasil se conoció después de que Milei participara de una convención del Partido Liberal (PL). Durante su discurso, el mandatario argentino volvió a cargar contra Lula y cuestionó también al Poder Judicial brasileño por la situación de Jair Bolsonaro.

En una exposición de unos 25 minutos, Milei se refirió al presidente de Brasil con expresiones como “el zurdo”, “el ladrón” y “el presidiario”. Además, lo responsabilizó por una supuesta intervención en las elecciones argentinas de 2023 para favorecer al entonces candidato oficialista Sergio Massa.

Javier Milei trató de "basura" al juez que impidió que visite a Jair Bolsonaro en Brasilia

Durante su discurso del sábado en San Pablo, el Presidente cuestionó al magistrado brasilero que no le dio autorización para visitar a Jair Bolsonaro, que cumple la pena de prisión domiciliaria en su hogar y no puede recibir visitas hasta después de los comicios nacionales.

"La basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso. Entre ellos, el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Esto no es más que una clara muestra de la injusticia de su detención y su claro carácter vengativo", arremetió Milei.

De esta manera, le dejó un fuerte mensaje al padre de Flávio Bolsonaro: "Estimado Jair, ¡te abrazo a la distancia! Que lo que los burócratas hoy están impidiendo, ¡prontamente se hará realidad y nos volveremos a dar un abrazo".

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